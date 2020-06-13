كم مليار خسرها أكبر أثرياء العالم خلال 24 ساعة؟

وكالات

أنعسكت تراجعات الأسواق المالية العالمية الأيام الماضية ، على ثروات أغنياء العالم، إذ فقد العشرة الكبار منهم نحو 39 مليار دولار في يوم واحد، وهو الخميس الماضي، بما يوصف بأنه تكرار للسيناريوهات التي مر بها الأثرياء هذا العام مع التقلبات القوية للأسهم مع تطورات التداعيات الناتجة عن انتشار فيروس كورونا.

وجاءت تراجعات الأسواق المالية العالمية متأثرة بالتوقعات التشاؤمية التى كشف عنها تقرير البنك الفيدرالى الأمريكى مساء الأربعاء الماضى، والتي تشير لاحتمالية انكماش أكبر اقتصاد في العالم بصورة كبيرة خلال العالم الجاري.

وسجلت الأسواق الأمريكية أكبر خسائرها اليومية في تعاملات الخميس الماضى ليكون الأسوء منذ 20 مارس الماضي، لينهي مؤشر داوجونز و مؤشر ستاندرد آند بورز الأسبوع على خسائر بحوالي 5.5% و 4.7% على التوالي.

فيما تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.3% بعدما وصل في مستهل تعاملات الاسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته على الإطلاق متجاوزاً مستويات الـ10,000 نقطة للمرة الأولى.

نقلت صحيفة الرءية أن أبرز ما جاء خلال الأسبوع الماضي هو إبقاء الفيدرالي الأمريكي على سياسته بدون تغيير مع تخفيض توقعاته المستقبلية، حيث يرى أن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش بنسبة 6.5% خلال عام 2020، وهو ما دعم شعور بعدم اليقين خلال المستقبل القريب.

وجراء تلك التوقعات وحسب مؤشر بلومبيرج للأثرياء، فكان تأثير تراجع الأسهم على أثرياء العالم واضحاً بنهاية يوم الخميس الماضي.

إذ خسر الملياردير الفرنسي برنارد أرنو، ثالث أغنياء العالم، نحو 6.25 مليارات دولار يوم الخميس فقط، لتصبح 88.6 مليار دولار، مقابل 94.85 مليار دولار في نهاية يوم الأربعاء الماضي.

وخسر مؤسس أمازون جيف بيزوس، أغنى أغنياء في العالم، ما يقدر بـ5.03 مليارات دولار مع إغلاق الخميس، لتصل ثروته الإجمالية إلى 154 مليار دولار مع خسائر إضافية يوم الجمعة بقيمة 718 مليون دولار.

وانخفضت ثروة الملياردير وارن بافيت، الذى وصف انتشار فيروس كورونا بـ«الشيء المخيف» واشتهر بتخارجه من جميع استثماراته بأسهم شركات الطيران في مقابل تعزيز حصته في أسهم شركة أبل منذ اندلاع الأزمة الراهنة، بمقدار 5.06 مليار دولار لتصل إلى 70.5 مليار دولار في نهاية يوم الخميس، قبل أن ترتفع مرة أخرى يوم الجمعة بقيمة مليار دولار.

وخسر بيل غيتس مؤسس مايكروسوفت في يوم الخميس الماضي فقط نحو 4.5 مليار دولار لتصل ثروته إلى 111 مليار دولار قبل أن تضيف خسائر أخرى بقيمة 17 مليون دولار في نهاية يوم الجمعة.

كما خسر رئيس فيسبوك، مارك زوكربيرج ما قيمة 4.56 مليار دولار بنهاية يوم الخميس، قبل أن ترتفع بقيمة مليار و600 مليون دولار تقريباً في إغلاق يوم الجمعة.

كما خسر الشريك المؤسس السابق لجوجل، لاري بيج، نحو 2.74 مليار دولار.

وتراجعت ثروة الملياردير ستيفن أنتوني بالمر، رجل أعمال أمريكي، بحوالي 3.45 مليار دولار.

وكذلك تراجعت ثروة ثامن أغنى رجل في العالم سيرجي برين بقيمة 2.65 مليار دولار بنهاية تعاملات الخميس، ليعقبه في القائمة فرانسيسكو مايرز بخسائر 900 مليون دولار.

، فيما خسر صاحب المركز العاشر في قائمة أثرياء العالم أمانسيو أورتيجا نحو 3.8 مليار دولار في يوم الخميس الماضي فقط.