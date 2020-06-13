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فى مثل هذا اليوم.. مولد 3 علماء حصلوا على جائزة نوبل

السبت، 13 يونيو 2020 03:00 ص
فى مثل هذا اليوم.. مولد 3 علماء حصلوا على جائزة نوبل جائزة نوبل
كتبت آية دعبس

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شهد يوم 13 يونيو مولد 3 من العلماء الحاصلين على جائزة نوبل فى عدة مجالات،وهم كالتالى:
 

(1) ويليام بتلر ييتس:

شاعر إنجليزي وكاتب مسرحي، وُلد في العاصمة الأيرلندية "دبلن"، بتاريخ 13 يونيو عام 1865، نشر ييتس قصائده الأولى في صحيفة دبلن عندما كان في العشرين من عمره، وفي هذا السن بدا التردد بشكل دائم على نادي دبلن، حيث يناقش الأعضاء الأمور السياسية لتلك الأيام وأهمها استقلال أيرلندا عن بريطانيا،  وفى عام 1923 حاز ييتس على جائزة نوبل في الأدب، وواصل الكتابة حتى موته عام 1939 عن عمر ثلاثة وسبعين سنة، كان وقتها يعيش جنوب فرنسا.
 

(2) جول بورديه:

جول جان بورديه، ولد في 13 يونيو 1870وتوفي في 6 أبريل 1961، كان عالم أحياء دقيقة ومناعة بلجيكي، تنسب إليه البكتريا المسماة بالبورديتيللا، حصل على جائزة نوبل في الطب لعام 1919، "لاكتشافاته المتعلقة بنظام المناعة"، ولد بورديه في سواني ببلجيكا، وحصل على درجته الطبية الأولى سنة 1892 من جامعة بروكسل الحرة، ومن ثم انتقل للعمل في معهد باستور بباريس سنة 1894، وهناك عمل في مختبر إيليا ميتشنيكوف، حيث نجح في اكتشاف عملية البلعمة التي تقوم بها خلايا الدم البيضاء في مواجهة البكتيريا، وفي سنة 1898 قام بوصف التحلل الذي يحدث عند تعريض مصل الدم لخلايا دموية غريبة، وتوفي بوردية سنة 1961، عن عمر جاوز التسعين.
 

(3) لويس ألفاريز:

عالم فيزياء أمريكي، وُلد فى 13 يونيو 1911،  درس الفيزياء في جامعة كاليفورنيا في بيركلي ثم قام بتدريس الفيزياء بها، وحصل على جائزة نوبل في الفيزياء في عام 1968 لتطوير غرفة فقاقيع الهيدروجين التي مكّنت من اكتشاف حالات الرنين في فيزياء الجسيمات، وتوفي في 1 سبتمبر 1988 بسبب مضاعفات من عمليات جراحية إزاء إصابته بسرطان المريء. تم حرق رفاته ونثر رمادها في خليج مونتيري.
 
 

حدث فى مثل هذا اليوم

لويس الفاريز

جول بورديه

ويليام بتلر ييتس

جائزة نوبل

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