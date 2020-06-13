عودة الدورى والثانوية العامة وفاتورة كهرباء يونيو بموجز أخبار اليوم السابع

قدمت الزميل رغدة بكر، موجزا إخباريا جديدا من داخل صالة تحرير اليوم السابع، وأعده الزميل محمد تهامى زكى، وتناول العديد من الأخبار، فبدأت الزميلة الموجز باستعراض، تصريحات وزارة الكهرباء والطاقة، حول فاتورة الاستهلاك التى يتم تحصيلها خلال الأيام القليلة القادمة هى فاتورة استهلاك شهر يونيو، موضحا أن هذه الفاتورة يتم تحصيلها وفقا للأسعار القديمة وليس بأسعار الشرائح الجديدة التى تم إعلانها، والتى سيتم تطبيقها الفاتورة الجديدة، وتحصل فى أغسطس.

كما استعرضت تصريحات المتحدث باسم الحكومة والذى أكد أنها ستطالب الفترة القادمة بزيادة إنتاج الأدوية الأساسية، وقد يتم تقليل معدل إنتاج الأدوية التى ليس عليها إقبال كبير مؤقتا

كما جاء فى الموجز الإخبارى لليوم السابع، تطورات فيروس كورونا المستجد، والتى تضمنت تصريحات الدكتور أحمد المنظرى المدير الإقليمى لمنطمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، التى أكد فيها أنه لم يتم اعتماد أى لقاح أو دواء لكورونا من أى بلد حتى الآن، مضيفا أن العديد من البلدان تستخدم أدوية مختلفة كونها تخفف من أعراض المرض، مشيرا إلى أن التدابير الوقائية هى العامل الرئيسى فى مواجهة جائحة كورونا، مضيفا أنه لابد من الاهتمام بالاطقم الرعاية الصحية لأنهم فى الصفوف الأمامية ودعمهم وهم فى الصفوف الأولى لمواجهة كورونا.

وتناولت الزميلة تفاصيل امتحانات الثانوية العامة والإجراءات المهمة للطلاب خلال أداء الامتحانات لتجنب الإصابة بفيروس كورونا .

وكشفت رغدة عن سبب تحفظ مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة على إقامة اجتماع واحد لأندية الدورى الممتاز فى يوم واحد، والذى جاء لعدة أسباب، أهمها التباعد الاجتماعى بسبب فيروس كورونا وتقسيمهم على 3 أيام هى الثلاثاء والأربعاء والخميس، إلى جانب التخوف من حدوث أزمة أو نقاش حاد بين الأهلى والزمالك.