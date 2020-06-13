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علاج 5004 رؤوس ماشية ضد الأمراض لرفع الكفاءة الإنتاجية ونسبة الخصوبة بالبحيرة

السبت، 13 يونيو 2020 02:56 م
علاج 5004 رؤوس ماشية ضد الأمراض لرفع الكفاءة الإنتاجية ونسبة الخصوبة بالبحيرة اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة اتخاذ كافة الإجراءات لحماية الثروة الحيوانية والنهوض بها من خلال توفير التحصينات اللازمة والبحث عن سبل متطورة لزيادة الكفاءة الإنتاجية والتحسين الوراثى وتوفير بيئة غذائية وبيولوجية آمنة.

 

وأضاف فى بيان أنه تم تكثيف أعمال التسجيل والترقيم لرؤوس الماشية لإتاحة المعلومات والبيانات حول الثروة الحيوانية بنطاق المحافظة وانعكاسها على خطط تنميتها وتعظيمها ورفع كفاءتها وانتاجيتها وكذا توفير التطعيمات اللازمة لها .

 

وشدد محافظ البحيرة على أهمية تضافر كافة الجهود للعمل على تنمية الثروة الحيوانية وحمايتها من الأمراض الوبائية وكذا تكثيف حملات التوعية والإرشاد والحملات البيطرية وإجراء التحصينات الدورية وذلك للعمل على تعظيم الإنتاج بالمزارع وتوفير البروتين الحيوانى بصورة آمنة لمواطنى المحافظة للحفاظ على صحة المواطنين وضبط أسعار اللحوم بالأسواق .

 

 من جانبه أكد الدكتور حسنى عباس مدير مديرية الطب البيطرى انه تم خلال شهر مايو الماضى علاج 5004 رؤوس ماشية ضد الأمراض وذلك لرفع الكفاءة الإنتاجية ونسبة الخصوبة.

 

وأضاف أنه تم التأمين على 3575 رأس ماشيه كما تم ترقيم وتسجيل عدد 2621 رأس ماشية واستخراج 3090 بطاقة تسجيل حيوان وذلك من خلال إدارتى الترقيم والتسجيل والتأمين بالمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها.

 

وأشار مدير الطب البيطرى أنه تلقيح 1214 رأس ماشية صناعيا لتحسين السلالات من خلال إدارتى الرعاية التناسلية والتلقيح الصناعى بالمديرية والإدارات والوحدات التابعة لها كما قامت المديرية باختبار 6109 رأس ماشية ضد مرضى السل والبروسيلا .


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