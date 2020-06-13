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عقد ورشة عمل تدريبية بإستخدام الفيديو كونفرانس لتنمية مهارات الموظفين بالشرقية

السبت، 13 يونيو 2020 02:42 م
عقد ورشة عمل تدريبية بإستخدام الفيديو كونفرانس لتنمية مهارات الموظفين بالشرقية الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية
الشرقية - إيمان مهنى

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أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، عن تنظيم مركز التدريب الإدارى التابع لديوان عام المحافظة ، أول ورشه عمل للتدريب عن بعد وذلك تحت عنوان " الإتجاهات الإدارية الحديثة : تطبيقات بإستخدام النموذج المنطقى " والتى يحاضر فيها وينفذها الدكتورة ناهد محمد مصطفى على المدرب الدولى المعتمد من المجلس الدولى للمدربين المعتمدين ومستشارة التخطيط الإستراتيجى وتنمية الموارد البشرية بمحافظة الشرقية ، وذلك يوم الأحد الموافق 21 / 6 / 2020 حتى 28 / 6 / 2020 .

ذلك فى إطار السعى الدائم والدؤوب لتوفير بيئه عمل مناسبة والإرتقاء بمستوى الأداء الوظيفى للعاملين بمحافظة الشرقية وإيمانا منه بأهمية الإستثمار المربح فى القوى البشرية بإعتبارها العنصر الفعال والمنتج والمبدع والمفكر والقادر على الإبتكار والعمل .

أشار المحافظ ، فى بيان ، أن الورشة التدريبية تستهدف شباب الإداريين من سن (25-40) سنه والعاملين بديوان عام المحافظة وجميع المراكز والمدن والأحياء ، مشيراً إلى أن الهدف من تلك الورشة هو تنمية مهارات ومعارف المتدربين نحو الإتجاهات الإدارية الحديثة وإستخدام النماذج العلمية المستحدثة فى إدارة المؤسسات.

أوضح المحافظ ان هذه الورشة التدريبية والتى سيتم عقدها وتفعيلها من مركز التدريب الإدارى بالمحافظة، ستكون مجانية وسيقوم كل متدرب بالحصول على شهادة إلكترونية للدورة معتمدة من مركز التدريب الإدارى ويمكن طباعتها شريطة اجتياز الشروط الأتيه:

1- حضور جلستى التدريب عن بعد (اون لاين- تدريب متزامن) أى تفاعل جميع المتدربين مع المدرب بالجلسة التدريبيه فى نفس الوقت عبر إستخدام أحد التطبيقات الذكيه للتواصل الجماعي.

2- العمل الجماعى لإستكمال المشروع المطلوب من المتدربين عبر التفاعل من خلال تشكيل مجموعات عمل محدده (تدريب غير متزامن) أى ان المدرب والمتدربين غير متفاعلين فى نفس ذات الوقت .

3- الالتزام بتسليم المشروع التطبيقى فى الوقت الذى يحدده المدرب

أكد المحافظ أن ورشة العمل تمثل أولى سلسلة دورات التدريب عن بعد والتى ستمتد لتدريب كل الفئات والأعمار داخل المحافظة تماشياً مع الظروف التى يمر بها العالم والتى تحول دون تنفيذ التدريب المباشر مما يتطلب تفعيل التعلم والتدريب عن بعد.​

 

 


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