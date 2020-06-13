عالم أوبئة بلجيكى: الوضع فى بلادنا "جيد" والفيروس ينحسر

كتب ـ أحمد علوى

قدم خبراء بلجيكيون بعض التفاصيل حول تطورات وباء فيروس كورونا في بلجيكا، وذلك خلال مؤتمرهم الصحفي الأسبوعي الأخير، وقال المتحدث باسم مركز الأزمات الحكومي البروفيسور "إيف فان لايتيم"، وعالم الأوبئة بنوا راماكر، عن قناعتهما بعدم وجود ما ينذر بإمكانية حدوث موجة ثانية من الإصابات بوباء كوفيد-19 في البلاد.

ووصف المسئولان في مؤتمر ببروكسل مخصص لاستعراض حالة تطور الوباء، بـ"الجيدة"، أن كافة المؤشرات المتعلقة بــ كوفيد-19 تؤكد أنه بدأ ينحسر بشكل ملحوظ رغم أنه لم يختف نهائياً.

بالإضافة إلى ذلك، تشير الأرقام الأخيرة والمنشورة على موقعنا ،تسجيل 108 إصابات جديدة بفيروس كورونا، خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية ، بينما استدعت حالة 32 منهم العلاج في المستشفيات وكذلك إلى وفاة 10 أشخاص جدد.

ويؤكد "فان لايتيم" على ضرورة عدم القلق من تصاعد أعداد الإصابات الجديدة المسجلة، حيث "إرتفع متوسط عدد الإصابات المسجلة هذا الأسبوع بمعدل 1% عن المعدل المسجل خلال الأسبوعين الماضيين تزامناً مع زيادة معدلات الإختبارات للكشف عن كورونا وإجراءات رفع الحجر الصحي ،لذلك لا داعي للقلق".

كما يستمر عدد المرضى الذين يعالجون في المشافي بالانخفاض، إذ بلغ عدد أفراد هذه الشريحة من المصابين 447 شخصاً منهم 89 في وحدات العناية المركزة.

وأودى الوباء بحياة 9646 شخصاً منذ بداية إنتشاره في البلاد منتصف شهر مارس الماضي، وكان مركز الأزمات الحكومي قد عقد مؤتمره الصحفي الأخير اليوم في سلسلة ضمت 54 مؤتمراً صحفياً لإستعراض تطورات الوباء في البلاد.