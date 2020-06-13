طبيب بمستشفى بنها يكشف حقيقة الاعتداء على الأطباء من أسرة متوفى بكورونا

القليوبية إبراهيم سالم

ناشد الدكتور باسم سعد، مسؤول الفرز لمصابي كورونا بمستشفى بنها التعليمي بالقليوبية، والتي تم تخصيصها ضمن 13 مستشفى لاستقبال حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" رواد مواقع التواصل الاجتمعى، على تحر الدقة من نقل المعلومات حول حقيقة اعتداء أهالي مريض توفي نتيجة الإصابة بفيروس كورونا داخل المستشفى.

وكتب "سعد" على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، "أتمني من الجميع تحري الدقة الشديدة، وضبط النفس وعدم الانسياق وراء شائعات الإعتداء بالأمس على الطاقم الطبي بمستشفى بنها التعليمي، وأنا إإمبارح طول اليوم لحد ٧ صباح الجمعة في المستشفي مع الزميل د.محمد غريب المدير المسائي بالأمس، ولم يتم الاعتداء علي طبيب أو تمريض أصلا، ومن يقول غير ذلك فهو كاذب".

وتابع، "القصة كلها تم دخول حالة إلي القسم الداخلي لوضعها علي الأكسجين في حالة صعبة لعدم وجود أسرة رعاية ولمحاولة إنقاذ حياة المريض، علي أن يتم توفير سرير رعاية في أي مكان بالتنسيق مع أسرته والمستشفيات، وعندما توافر مكان لأهل الحالة صمموا علي الذهاب مسرعين دون عمل إجراءات الخروج حسب الطلب".

يذكر أن الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمى، قالت إن التعدى على الأطقم الطبية بالمستشفى مساء أمس، على خلفية وفاة شخص متأثرا بإصابته بفيروس كورونا من مدينة شبرا الخيمة داخل المستشفى، لم يقع فعليا، حيث أن أهل المريض جاؤا به إلى المستشفى وحالة المريض متدهورة وأنه كان بحاجه للعناية المركزة وقامت الأطقم الطبية بالمستشفى بإبلاغهم بعدم وجود مكان له بالعناية المركزة إلا أن أهل المريض طلبوا حجزه بالقسم الداخلى ووقعوا على إقرار منهم بذلك وتحملهم مسؤولية حدوث أى مضاعفات له.