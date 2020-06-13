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صور.. مدبولى: تكليف من الرئيس بالاجتماع مع رجال الصناعة والزيارات الميدانية للمصانع

السبت، 13 يونيو 2020 11:53 ص
صور.. مدبولى: تكليف من الرئيس بالاجتماع مع رجال الصناعة والزيارات الميدانية للمصانع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - تصوير سيلمان العطيفى

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عقب انتهائه من تفقد المصنع الجديد لشركة "سوميتومو إيجيبت"، قام الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، بجولة بمصنع شركة "يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة"، ورافقه نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والمستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. 
وخلال الجولة التفقدية بالمصنع، أكد أشرف بكري، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "يونيليفر مشرق للصناعة والتجارة" أن الشركة حرصت منذ بدء ظهور فيروس " كورونا" المستجد على اتباع جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية لمنع تفشي الفيروس بين العاملين، وذلك من خلال توفير جميع المستلزمات التي تتطلبها هذه الإجراءات، والتشديد على الالتزام بها.
 
وتحدث العضو المنتدب للشركة، موضحا أن " يونيلفر مشرق للصناعة والتجارة"،  هي استثمار إنجليزي – هولندي، وتتواجد في مصر منذ قرابة 30 عاماً وتعمل في مجال المنتجات الاستهلاكية السريعة في قطاعات الصناعات الغذائية ومنتجات التجميل والعناية الشخصية ومنتجات العناية المنزلية.
 
وأشار إلى أن استثمارات الشركة في مصر بلغت نحو 7 مليارات جنيه، منها مليار ونصف جنيه منذ نوفمبر 2016؛ تم تخصيصها لتحديث وزيادة قدراتها الإنتاجية ومضاعفة حجم الإنتاج وزيادة قدراتها التصديرية، ويعمل بالشركة أكثر من 22 ألف عامل بوظائف مباشرة وغير مباشرة، كما أن الشركة تمتلك 5 مصانع في كل من برج العرب ومدينة السادس من أكتوبر، وتقوم بتصدير 50% من حجم الإنتاج الذي يبلغ 180 ألف طن من جميع منتجاتها سنوياً. 
 
وقال أشرف بكري العضو المنتدب: تعد مصانع الشركة في مصر مركزاً إقليمياً لتصدير العديد من منتجاتها، حيث نجحت الشركة في زيادة صادراتها إلى أكثر من 150 مليون دولار سنوياً وأصبحت المركز الإقليمي لتصدير العديد من المنتجات إلى الدول العربية والأفريقية، بالإضافة إلى روسيا، وأمريكا، وإنجلترا، مشيراً إلى أن مصنع الشركة الخاص بمنتجات العناية الشخصية يوجد به خط الإنتاج الوحيد بمصانع الشركة في منطقة الشرق الأوسط لإنتاج معجون الأسنان وتقوم بتصدير إنتاجها منه إلى أكثر من 45 دولة، بالإضافة إلى مصنع إنتاج مسحوق الغسيل والمخصص إنتاجه بالكامل للتصدير والذى افتتح في عام 2015.
جدير بالإشارة إلى أن شركة "يونيليفر" هي المالكة للعديد من العلامات التجارية العالمية ومن أشهرها شاي ليبتون، وكنور، ودوف، وأكس، وريكسونا، وسيجنال،  ولوكس  صن سيلك، وكلوز أب، وكومفرت صن لايت، ولايف بوى، ويستهلك منتجاتها أكثر من 2 مليار تقريباً شخص  يومياً في أكثر من 190 دولة. 
وأشاد رئيس الوزراء بالاستثمارات الجديدة التى تم ضخها بالشركة، كما أشاد بجودة المنتجات التى يتم تصديرها للعديد من دول العالم، مؤكدا أن الدولة تضع الصناعة على أجندة الأولويات فى هذه المرحلة، وهناك تكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بالاجتماعات المستمرة مع رجال الصناعة، وكذا الزيارات الميدانية للمصانع، بهدف تقديم الدعم والمساندة لقطاع الصناعة بوجه عام. 
 
مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (31)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (1)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (2)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (3)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (4)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (5)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (6)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (7)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (8)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (9)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (10)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (11)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (12)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (13)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (14)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (15)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (16)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (17)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (18)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (19)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (20)
 
مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (21)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (22)
 
مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (23)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (24)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (25)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (26)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (27)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (28)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (29)


مصطفى مدبولى - رئيس الوزراء - جوله مصانع اكتوبر (30)
 
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