صور.. رئيس مركز إدفو يتابع الأعمال الإنشائية للمستشفى العام الجديدة

أسوان - صلاح المسن

قام اليوم العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو بمحافظة اسوان بزيارة لمتابعة الأعمال الإنشائية لمستشفى ادفو العام الجديدة وذلك فى إطار الإستعدادات المكثفة والجهود المبذولة لتنفيذ مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسى وإطلاق منظومة التأمين الصحى الشامل رافقه أثناء الزيارة نواب المركز ومدير المشروع.

وأكد مدير المشروع أنه خلال الفترة الماضية تم تكثيف الأعمال بصورة ملحوظة وانه هناك رغبة كبيرة من وزارة الصحة بالانتهاء من مستشفى ادفو العام وأنها ليست مستشفى عادية بل صرح طبي متكامل سيشمل لأول مرة أقسام عديدة لم تكن موجودة فى السابق وكذلك قاعات تدريب الأطباء على أعلى مستوى ستسمح باستضافة كبار الأطباء والاستشاريين.

وأكد العميد محمد البنا رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ادفو بمحافظة اسوان أن المتابعة مستمرة وان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان يتابع عن كثب أولا بأول كل ما يتم على الأرض للانتهاء من هذا الصرح الطبي الذى سيمثل نقلة نوعية لمنظومة الصحة بإدفو فى ضوء كل الإمكانيات التى ستتوفر داخلها.

من ناحية أخرى وفى إطار الجهود المكثفة التى تبذلها كافة الأجهزة المعنية لتحقيق المجابهة الكاملة لإنتشار فيروس كورونا المستجد كان اللواء أشرف عطية محافظ أسوان قد أكد في بيان صحفي على أستمرار أعمال التطهير والتعقيم بصفة دورية بالمناطق ذات الكثافة السكانية العالية ، وكذا المناطق التى ظهرت بها نسب إصابات خلال الفترة الماضية.

ولفت إلى أن فرق التطهير بإدارة المتوطنة بمديرية الصحة تقوم يومياً بتنفيذ أعمالها أثناء توقيتات حظر التجوال بالشوارع والميادين وداخل المنازل بالمناطق السكنية المختلفة حتى يتم التطهير بشكل جيد وآمن ، كما يتم بالتوازى الإلتزام بإرتداء عمال النظافة معدات وقائية أثناء عملهم وذلك حفاظاً عليهم من وجود أى مخلفات خطرة ولتلافى أى أضرار لهم ومنعاً لإنتشار العدوى.

وأشار اللواء أشرف عطية بأن هناك العديد من الإجراءات الوقائية والإحترازية التى يتم إتخاذها لمكافحة إنتشار فيروس كورونا بمختلف المناطق والشوارع والأسواق وداخل المؤسسات والمصالح الحكومية وغيرها والتى يتم التأكيد على تنفيذها بالتنسيق مع القوات المسلحة والمجتمع المدني فى هذا الشأن ، مؤكداً على أن هذه الجهود تتطلب في الوقت نفسه زيادة الوعى لدى المواطنين بضرورة الإلتزام بتعليمات وزارة الصحة الصادرة بشأن إتباع كافة الطرق والوسائل الآمنة التى تساهم فى منع تفشى فيروس كورونا وتقليل نسب الإصابة به لعبور هذه المرحلة الحرجة بسلام .



متابعة اعمال مستشفى ادفو العام الجديدة



متابعة اعمال مستشفى ادفو العام الجديدة



متابعة اعمال مستشفى ادفو العام الجديدة