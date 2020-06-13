صور.. رئيس حى ثان المحلة يتابع أعمال الرصف بشارع الجمهورية

الغربية - عادل ضرة

تابع المحاسب محمد عبد الغني عيد رئيس حي ثان المحلة أعمال الرصف التي تُجرى بشارع الجمهورية الرئيسي بتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية.

وتستهدف اعمال الرصف شارع الجمهورية الرئيسي، بداية من ميدان الشون، حيث تم إزالة طبقة الأسفلت القديم وفرد السن تمهيدا لوضع طبقات الأسفلت الجديدة.

وشدد رئيس الحي على الالتزام بالرصف طبقا للمواصفات القياسية ومتابعته من قبل لجنة فنية من الحي للتأكد من التزام المقاول بتطبيق المواصفات القياسية للرصف، ومحاسبة المقصرين على ان يتم رفع تقرير بما يتم من اعمال رصف للدكتور طارق رحمي محافظ الغربية.

من ناحية أخرى تسبب هبوط أرضى بعمق 70 سنتيمترا فى انقلاب سيارة نقل، اليوم بشارع الملال، بدائرة مركز كفرالزيات، دون حدوث إصابات أو تأثير على العقارات المجاورة أو حركة المرور، وتلقت غرفة عمليات محافظة الغربية، إخطارًا يفيد بوجود هبوط أرضى وانقلاب سيارة نقل، فى شارع الملال بدائرة مركز كفرالزيات، على الفور، انتقل لموقع البلاغ رئيس مركز ومدينة كفرالزيات ونواب رئيس المدينة وأعضاء الإدارة الهندسية بديوان المجلس، وتم وضع حواجز أمنية حول الهبوط .

وتبين حدوث هبوط بأرضية الشارع بمساحته متر مربع، بعمق 70 سنتيمتر تقريبًا يمين الطريق، مما أدى الى ميل السيارة وجارى الفحص وبيان سبب الهبوط. وجارى استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان مجلس مدينة كفر الزيات بالتنسيق مع الوحدة المحلية لقرية قسطا، نفذ حملة مكبرة لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والبناء المخالف، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية بتكثيف الحملات لإزالة التعديات على الرقعة الزراعية والبناء المخالف.

وأسفرت الحملة عن إزالة تعدى على الرقعة الزراعية فى المهد لمزرعة سمكية، وهدم السور، وتحرير محضر للمخالف.