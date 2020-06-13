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صور.. حملة نظافة مكثفة بمركز قطور لمجابهة "كورونا"

السبت، 13 يونيو 2020 09:52 م
صور.. حملة نظافة مكثفة بمركز قطور لمجابهة "كورونا" حملات نظافة مكبرة بقطور
الغربية - عادل ضرة

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واصلت الوحدات المحلية بمراكز ومدن محافظة الغربية تنفيذ حملات النظافة العامة، تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، ضمن سلسلة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من من فيروس كورونا المستجد.          

فى هذا السياق، قال المحاسب أحمد المغاورى القائم بأعمال مركز ومدينة قطور فى بيان له، إنه تم شن حملة نظافة عامة بقرية سجين الكوم، حيث تم رفع جميع القمامة بشوارع القرية وتطهيرها وخاصة الشوارع الداخلية، إلى جانب حملة أخرى على طريق قطور طنطا بقرية سمتاى ورفع القمامة من على الطريق العام.

وأضاف "المغاورى"، انه تم تطهير ترعة جنبية سجين المتجهة إلى قطور وتطهير ترعة القاصد، مشيرا الى أنه تم إزالة فورية لعدد 3 حالات تعد بوحدة قرية ابشواى الملق وقرية بلتاج، مؤكدا استمرار حملات النظافة وتنفيذ اعمال رفع القمامة بشكل يومى.

من ناحيه اخرى أكد الدكتور أحمد عطا، نائب محافظ الغربية، فى بيان له، أنه جارى تطوير مساكن السلام بتكلفة قدرها 840 ألف جنيه، تشمل إعادة تنظيم الشوارع بالمنطقة ورصف عدد 2 شارع مؤدى الى المساكن الجديدة المخصصة لسكان منطقة الكاندلية وعمل أرصفة خرسانية، فضلاً عن الارتقاء بمنظومة جمع القمامة وأعمال الإنارة.

جاء ذلك خلال جولته التفقدية والتى شملت تفقد أعمال تطوير العشوائيات بكل من منطقة مساكن السلام بحى ثان طنطا، وأعمال تطوير شارع مصطفى كامل كفره السجن بحى أول طنطا.

وأضاف عطا، أنه جارى رفع البنية التحتية بالعشوائيات الكائنة بشارع مصطفى كامل كفره السجن بحى أول طنطا، والمسندة لجهاز تنمية الساحل الشمالى بتمويل من وزارة الإسكان، فضلاً عن دراسة عمل موقف وسوق نموذجى لقرية شوبر فى ضوء خطة تطوير العشوائيات بالمحافظة.

 

 

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