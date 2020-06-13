صور.. ترعة المحمودية تتحول إلى محور شريان حياة للإسكندرية

الإسكندرية جاكلين منير

استطاع مشروع محور المحمودية، تحويل ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات والأوبئة إلى شريان مرورى ومحور تنموى متكامل بطول 21 كيلو متراً، بدءاً من تقاطع الكوبرى الدولى الساحلى بالكيلو 55 ترعة المحمودية شرقاً حتى المصب بمنطقة الدخيلة بالكيلو 77 ترعة المحمودية غرباً، وتغلب المشروع القومى على العديد من التحديات منها نقل المرافق العامة من شبكات مياه وصرف صحى وكهرباء وغاز طبيعى.

ونستعرض خلال الفيديو مراحل تنفيذ المشروع،وكيف تحولت ترعة المحمودية من مستنقع للمخلفات الى محور يمثل شريان حيان للإسكندرية.

1- بدأت الهيئة الهندسية بالقوات المسلحة فى تنفيذ المشروع منذ فبراير 2018، بتكلفة بلغت نحو 5 مليارات جنيه .

2-تم استخدام نحو 450 معدة لتنفيذ مشروع محور المحمودية الذى يعمل على حل الأزمة المرورية، حيث يمر فى 4 أحياء.

3-المحور هو مشروع تنموى متكامل بطول 21 كيلو متراً، ويتضمن 14 منطقة تنموية كل منها بها مسجد يتسع ل700 مصل.

4-يشمل المشروع المنطقة الاستثمارية التى تقع بمنطقة سموحة، وهى تتضمن إنشاء 3 بحيرات صناعية منهم بحيرة 1 على مساحة 14 ألف متر مسطح وهى بحيرة مخصصة للمواطنين بالمجان

5-بحيرة 2 و3 فهى بحيرة داخل المنطقة الاستثمارية، فهى تتضمن 128 وحدة تجارية بمختلف المساحات.

6-البحيرات الصناعية بها عمق مياه 2.40 سم، وصممت لتستوعب منسوب مياه أعلى فى فصل الشتاء بمنسوب زيادة 75 سم.

7-المشروع يتضمن 14 كوبرى للمشاة، و 5 كبارى جديدة بالقطاع المغطى،و 6 كبارى سيارات للدوران للاتجاه الآخر.

8-المحور يتخلله 25 محورا عرضيا لربط "الشريان" بالأحياء الداخلية، ليعطى قبلة الحياة للمدينة للخروج من أزمتها المرورية.

9-عرض المحور يتراوح ما بين 80 و120 متراً، ويسع المحور الجديد من 6 إلى 8 حارات مرورية فى كل اتجاه، مع تخصيص حارة لأتوبيسات النقل العام.

10- المشروع يوفر نحو 15 ألف فرصة عمل مباشرة وحوالى 25 ألف فرصة عمل غير مباشرة بإجمالى حوالى 40 ألف فرصة عمل بالمشروع.



استخدام 450 معدة



المحور ليلا



انشاء 14 مسجد



بحيرة صناعية 3



بحيرة مجانية للمواطنين (2)



بحيرة مجانية للمواطنين (3)



قبل التطوير



قبل التنفيذ



قبل التنفيذ



كبارى المشاه تلآلآ ليلا (1)



كبارى المشاه تلآلآ ليلا (3)



كبارى المشاه تلآلآ ليلا (4)



كبارى المشاه تلآلآ ليلا (6)



كبارى المشاه تلآلآ ليلا (12)



محور المحمودية قبل و أثناء التنفيذ (1)



محور المحمودية قبل و أثناء التنفيذ (2)



محور المحمودية قبل و أثناء التنفيذ (3)



محور المحمودية قبل و أثناء التنفيذ (4)



محور المحمودية قبل و أثناء التنفيذ (5)



مناطق تنموية جديدة