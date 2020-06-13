صرف الدفعة الثانية من منحة الرئيس لـ 74764 عامل غير منتظم بالدقهلية 21 يونيو

الدقهلية شريف الديب

أعلن الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، عن قيام مديرية القوى العاملة بالدقهلية بالتنسيق مع هيئة البريد والاتصالات والتخطيط بالبدء فى صرف الدفعة الثانية، لمنحة الرئيس الاستثنائية ابتداء من يوم الأحد 21 يونيو الجاري، حتى يوم 25 من نفس الشهر الموجهة إلى 74764 من العمالة غير المنتظمة على مستوى المحافظة بقيمة 500 جنيه للعامل ويتم السحب من مكاتب البريد وماكينات الصرف الآلي.

وأكد محافظ الدقهلية أن الدولة لا تدخر جهدا لتوفير الدعم اللازم لكافة المواطنين فى مختلف مراكز ومدن المحافظة وتلبية احتياجاتهم المادية والاجتماعية خاصة خلال الأحداث الطارئة.

من جانبه أكد أحمد القللى وكيل وزارة القوى العاملة بالدقهلية ان عدد المسجلين لصرف المنحة الاستثنائية للعمالة غير المنتظمة بلغ مليون و600 ألف عامل على مستوى الجمهورية، وانه سيتم الصرف من خلال ماكينات الصرف الآلى بعد وصول رسالة نصية للعامل قبل موعد الصرف ب48 ساعة لمنع التزاحم.

جاء ذلك فى إطار تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بتوفير الدعم اللازم للمواطنين خلال هذه المرحلة وقراره بصرف منحة استثنائية للعمالة غير المنتظمة وفى الاجراءات التى اتخذها محمد سعفان وزير القوى العاملة بتسجيل العمالة غير المنتظمة.