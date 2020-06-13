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صحة القليوبية تعلن التخلص من 534 ألف كيلو نفايات طبية من مستشفيات عزل كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 11:14 ص
صحة القليوبية تعلن التخلص من 534 ألف كيلو نفايات طبية من مستشفيات عزل كورونا التخلص الآمن من النفايات الطبية بالقليوبية
القليوبية ـ إبراهيم سالم

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أعلنت مديرية الصحة بالقليوبية بقيادة الدكتور حمدى الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، التخلص الآمن من 534 ألف كيلو من النفايات الطبية بمستشفيات العزل الصحي لمصابي فيروس كورونا الـ 13 التي تم تحديدها بالمحافظة، وهي "قها المركزي، حميات بنها، وحميات طوخ، وقليوب المركزى، والصدر بالمرج، وبنها التعليمي، وشبين القناطر المركزى، والنيل للتأمين الصحي، وناصر العام بشبرا الخيمة، ومستشفى جامعة عين شمس التخصصى بالعبور، ومستشفى بهتيم المركزى".

وأوضحت المديرية، أنه تم التخلص من تلك الكمية على مدار الأشهر الـ3 الماضية، وتضمنت المخلفات القفازات والكمامات والبدل الواقية وغيرها من المخلفات، التى تخرج من الغرف بالمستشفيات، حيث يتم تجمعيها ونقلها الى المحارق لإعدامها، والتخلص الآمن منها، مشيرة إلى أنه تتم عمليات التخلص الآمن من النفايات، من خلال خطة طوارئ، لتغطية جميع الوحدات والمستشفيات بالمحافظة، لتجميع ونقل النفايات الطبية إلى المحارق، على مدار الساعة.

وأشارت، إلى أنه تم تدريب العاملين بمستشفيات العزل، من خلال الطب الوقائى ومكافحة العدوى، والسائقين على كيفية التعامل ونقل المخلفات من المنشآت الصحية، واتخاذ الإجراءات الاحترازية، وإجراء عمليات التنظيف والتطهير للأدوات والسيارات المستخدمة، والمرور على المنازل، التى يوجد بها حالات مخالطة لمرضى كورونا، لاستلام النفايات، حفاظا على صحة وسلامة المواطنين، كما دعمت وزارة الصحة دعمت المحافظة، بسيارات لنقل النفايات الطبية، عقب تزايد الحالات.

واستطردت، أنه تم توفير بدل واقيه واقنعة وجوانتيات لعمال نقل النفايات، وأكياس ذات اللون الأحمر، المخصصة للنفايات الحادة، كالمشارط والسرنجات والكمامات والبدلات الواقية، والأكياس الزرقاء لبقايا الطعام والقطن وغيرها من المواد غير الحادة، كما تتم معالجة جميع النفايات الطبية الخطرة بمجمع المحارق بعرب العليقات بأبو زعبل، بإشراف مديرية الصحة.

واختتمت، بأنه تم توفير 13 محرقة بمجمع عرب العليقات، وجهازي فرم للنفايات بمستشفيى أبو المنجا وقها المركزيين، ويتم معالجة ما يقرب من 15 ألف كيلو بهما، إلى جانب تخصيص سيارتين لنقل النفايات الطبية الخطرة الناتجة من مستشفى قها المركزى بمختلف أنواعها باعتبارها مخلف خطر منذ بداية تخصيصها كحجر صحي.

يتم نقل النفايات الطبية الخطرة من المنشآت المخصصة كحجر صحى لمرضى فيروس كورونا، داخل حاويات محكمة الغلق، ويتم وضع الأكياس مغلقة بداخلها، ويتم رش كلور عليها مرتين، وتغلق السيارة، ولايتم فتحها إلا عند تفريغها للمعالجة مباشرة.

 

أجهزة التخلص من النفايات الطبية

أجهزة التخلص من النفايات الطبية

 

التخلص من النفايات الطبية
التخلص من النفايات الطبية

 

مفرمة النفايات الطبية بالقليوبية
مفرمة النفايات الطبية بالقليوبية

 


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