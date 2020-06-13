"صحة الشرقية": دعم مستشفى بلبيس بأجهزة طبية وأدوات منزلية

الشرقية - حمدى عبد العظيم

وجه الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الشكر والتقدير للجهود المبذولة من رجال ومؤسسات المجتمع المدنى بالمحافظة، للدعم المتواصل لمنظومة الصحة بالمحافظة، لتطوير ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين بالمستشفيات التابعة لمديرية الشئون الصحية، ودعم ومؤازرة الجيش الأبيض بالمستشفيات.

وأشاد وكيل الصحة، بالدور الهام الذى يقومون به، خلال هذه الأزمة، حيث تم دعم مستشفى بلبيس المركزى بشاشة تليفزيون 32 بوصة، وريسفير، وثلاجة 16 قدم، وبوتاجاز مسطح، وغسالة أوتوماتيك، وعدد 9 أسطونات أكسجين، و2 منظم، و2 فولوميتر، لصالح الفريق الطبى والمرضى بالمستشفى.

وفى نفس السياق قام الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية بالمرور المفاجئ على مستشفى الأمراض الصدرية بالزقازيق، لمتابعة سير العمل، ومتابعة أعمال التشطيبات النهائية لأحد الأجنحة الطبية، ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الأقسام الطبية بالمستشفي، وتوفير ميزانية لها بقيمة 3 مليون جنيه و 700 ألف.

وشدد وكيل الوزارة على مقاول المشروع، ومدير المستشفى بسرعة الإنتهاء من الجناح الطبى وتجهيزه وتشغيله فى خلال ساعات، كما تابع الخدمات الطبية المقدمة للمرضي، وتواجد الفرق الطبية بأماكن علمهم، والتأكد من إرتداء الواقيات الشخصية المقررة ببروتوكول وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية خلال التعامل مع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وتم التأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية والوقائية بالمستشفي، كما أثنى على أداء العمل للجيش الأبيض داخل المستشفي، مشيداً بدورهم البطولي، وجهودهم المخلصة، وعطائهم المستمر للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين بالمحافظة.