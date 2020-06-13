رفع 1890م3 قمامة من مركزين أثناء فترة الحظر بالشرقية

الشرقية - إيمان مهنى

أكد المهندس محمد الصافى السكرتير العام للمحافظة الشرقية، قيام وحدة التدخل البيئى السريع برفع القمامة ومخلفات البناء من المقالب العشوائية المنتشرة بمركزى كفر صقر وأبوكبير وذلك للحد من الأوبئة والأمراض والفيروسات والوقاية من فيروس كورونا المستجد، وأكد السكرتير العام أن وحدة التدخل البيئى السريع قد قامت بالتعاون مع الإدارة العامة للنظافة بالديوان العام بحصر المقالب العشوائية المنتشرة بمركزى كفر صقر وأبوكبير وتم رفع (680م3) قمامة من مركز كفر صقر بواقع 21 نقله، وكذلك تم رفع (1210م3) قمامة من مركز أبوكبير بواقع 41 نقلة، وذلك يومى الإثنين والثلاثاء الموافقين الثامن والتاسع من الشهر الجارى وتوجيه المعدات واللوادر والسيارات لرفع القمامة ونقلها للمدفن الصحى والتنبية على الأهالى بعدم إلقاء القمامة بتلك الأماكن وتسويرها حفاظاً عليها وحتى لا تتحول لمقالب قمامة مرة أخرى تتسبب فى انتشار الروائح الكريهة وتضر بالصحة العامة للمواطنين.

وأوضح فخرى عبد العزيز مستشار المحافظ لشئون البيئة والنظافة والتجميل، أنه تم الانتهاء من رفع 1890 م3 قمامة باستخدام 17 معدة بواقع 62 نقله وتوصيلها للمدفن الصحى بالخطارة.

كان شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، على تكثيف عمليات النظافة للحفاظ على الشكل الجمالى وكذلك التخلص من المقالب العشوائية ورفع ما بها من مخلفات وقمامة ونقلها للمدفن الصحى بالخطارة للحفاظ على البيئة والصحة العامة للمواطنين، واستغلال فترة الحظر فى أعمال النظافة ورفع المخلفات بنطاق المحافظة.

وناشد المحافظ المواطنين بإلقاء القمامة فى الأماكن المخصصة لذلك للحفاظ على الصحة العامة والمظهر الحضارى للمحافظة .

وأكد محافظ الشرقية على ارتداء عمال النظافة الكمامات الواقية والقفازات حرصاً على سلامتهم واستمرارهم فى العمل.