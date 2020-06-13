رئيس مدينة المطرية بالدقهلية: توفير مستلزمات للمستشفى المركزى ووضع بوابات أمن

الدقهلية شريف الديب

عقد محمد محمد كمال حمص، رئيس مجلس مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، اجتماعا مع مدير مكتب الصحة وكل من الدكتور إسلام طاهر، والدكتور محمد جنيدى وكيلا إدارة مستشفى المطرية، والدكتورة سلوى فرحات مسئول العزل بمستشفى المطرية المركزى، وبعض المهتمين بالعمل العام، وذلك لمناقشة بعض المشكلات الخاصة بالمستشفى.

وقامت رئاسة المركز بتوفير 4 صناديق قمامة من الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، وذلك لزوم الدور الرابع والدور الخامس، والخاص باحتحاز الحالات المصابة بفيرس كورونا المستجد، كما تم الاتفاق على توفير بعض المستلزمات الطبية لزوم الطقم الطبى (جوانتى وكمامة وجاون).

كما تم التنسيق لتوفير جهاز أشعة ديجيتال x Ray، ذلك بعد موافقة مديرية الشئون الصحية بالدقهلية، والجهات الأمنية لقبول التبرع بالإضافة إلى التنسيق نحو تركيب بوابات غلق أمن للدور الرابع والخامس بالمستشفى، لعزلهم عن باقى أقسام المستشفى الأخرى، وبوابة لعزل حالات الاشتباه عن حالات الإيجابى، وإنشاء 2 محطة تمريضية لطاقم التمريض.

بالإضافة إلى توفير مستلزمات الكهرباء والمياه لزوم صيانة الكهرباء والمياه بالدور الرابع والدور الخامس بعد انقطاعها عنهم منذ فترة، وتضرر عدد من المرضي من سوء الخدمة.