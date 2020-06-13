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رئيسة حى ثانى الزقازيق تتابع التزام المواطنين فى المواقف بارتداء الكمامة

السبت، 13 يونيو 2020 02:40 م
رئيسة حى ثانى الزقازيق تتابع التزام المواطنين فى المواقف بارتداء الكمامة ارتداء الكمامات
الشرقية - إيمان مهنى

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تابعت ثناء فوزى رئيسة حى ثان الزقازيق بمحافظة الشرقية، مواقف السيارات للتأكد من التزام السائقين والركاب من ارتداء الكمامات، وتبين التزام السائقين والركاب وحتى الأطفال من ارتداء الكمامة للحد من انتقال عدوى فيروس كورونا المستجد، وأعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية فى وقت سابق استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة بالتعاون مع إدارتى المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة والوقوف على مدى إلتزام السائقين والركاب بإرتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد حفاظا على صحتهم وسلامتهم، مشيرا إلى أنه تم اليوم ضبط 53 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسى عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق وتغريم سائقيها لعدم إلتزامهم بإرتداء الكمامة الواقية تنفيذاً للقرار الصادر فى هذا الشأن.

و أكد على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من إرتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصاً على صحه وسلامه المواطنين وتنفيذا للإجراءات الإحترازية والوقائية التى إتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس،والحد من انتشاره.

وكان محافظ الشرقية قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف و المتابعة الميدانية بالمحافظة بإستمرار شن الحملات المفاجئة على سائقى سيارات الأجرة و المواقف العمومية، للتأكد من إلتزام السائقين والركاب إرتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم .

 

 


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