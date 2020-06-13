اليوم السابع
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رئيسة القومى للمرأة: الحكومة قامت بجهود كبيرة لدعم النساء لمواجهة كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 06:04 م
رئيسة القومى للمرأة: الحكومة قامت بجهود كبيرة لدعم النساء لمواجهة كورونا الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة
كتب محمود راغب

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عقد المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى الإجتماع الثانى لمجموعة عمل تمكين المرأة ضمن اطار شراكة الأمم المتحدة من أجل التنمية عبر الانترنت، بمشاركة كريستين أراب ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر، واريك اوشلين من منظمة العمل الدولية،وممثلين عن هيئات الأمم المتحدة فى مصر، وعن وزارات التخطيط والمتابعة والاصلاح الاداري، الخارجية، التعاون الدولى والاستثمار، والتضامن الاجتماعي، و عن المجلس القومى للسكان، والجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء .

 

 فى البداية رحبت الدكتورة مايا مرسى بكريستين أراب ممثلة مكتب هيئة الأمم المتحدة للمرأة فى مصر والتى استلمت مهام عملها مؤخراً فى مصر، متمنية لها التوفيق والنجاح ومزيد من التعاون بينها وبين المجلس خلال الفترة القادمة .

 

 وتحدثت الدكتورة مايا مرسى عن وضع المرأة فى مصر حالياً فى ظل جائحة فيروس كورونا المستجد، وتداعيات الأزمة الحالية على النواحى الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

 

 

 وأكدت مرسى أن الحكومة المصرية قامت بجهود كبيرة خلال الفترة الماضية من أجل مواجهة تداعيات الأزمة على جميع قطاعات الشعب المصرى ومن بينها المرأة، مشيرة إلى أن المجلس قام بإطلاق ثلاثة تقارير حتى الآن حول "رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد" بهدف رصد وتوثيق جهود وسياسات الحكومة المصرية والإجراءات المستجيبة لاحتياجات المرأة المصرية فى إطار الحد من انتشار الفيروس وتغطى التقارير الثلاثة الفترة من 14 مارس الى 6 يونيو وقد تم رصد 80 تدبير وقرار و إجراء وقائى منذ بدء الأزمة وحتى الآن.

 

 وأشارت إلى ورقة البرامج والسياسات المقترحة التى اطلقها المجلس القومى للمرأة بشأن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وتتضمن تحليلاً للوضع القائم .

 

وأوضحت ان هذا الاجتماع يتضمن عرض لخطة مجموعة عمل تمكين المرأة خلال هذا العام و دور ومسئوليات المجموعة خلال الفترة القادمة،و تبادل الافكار بين الجهات المشاركة،و الاتفاق على الخطوط العريضة للتعاون فى المستقبل .

 

ومن جانبها أعربت كريستين أراب عن سعادتها ببدء عملها فى مصر كممثلة لمكتب هيئة الامم المتحدة للمرأة وهى فرصه للتعاون مع المعنيين بشؤون المرأة فى مصر، ثم قامت باستعراض الخطة المستقبلية المقترح العمل عليها خلال الفترة القادمة .

 

 
المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي
المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي
 
 

القومى للمراه

المجلس القومى للمراه

مايا مرسى

تمكين المراه

كورونا

فيروس كورونا

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