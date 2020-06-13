اليوم السابع
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رئاسة مركز الخارجة: تنفيذ أعمال صيانة وإحلال بمحطات المياه فى الأحياء السكنية

السبت، 13 يونيو 2020 07:50 م
رئاسة مركز الخارجة: تنفيذ أعمال صيانة وإحلال بمحطات المياه فى الأحياء السكنية اعمال صيانة خطةط مياه الشرب بالخارجة
الوادى الجديد- ماهر أبو نور

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أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد عن تنفيذ أعمال صيانة واحالال بمحطات مياه الشرب فى عدة أحياء بالمدينة حيث جرى اصلاح خط مياه ٦بوصة بحى الزراعيين وذلك بمعرفة العاملين بمرفق المياه تحت اشراف احمد شعبان المشرف العام على شبكات مياه الشرب .

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة فى بيان له اليوم السبت أنه تمت صيانة واصلاح لبئر مياه محطة الزهور وذلك عن طريق رفع وانزال طلمبة الاعماق الغاطسة وعمل الصيانة اللازمة لها واعادة تشغيل البئر وضخ المياه للشبكة وذلك بمعرفة العاملين بصيانة واصلاح آبار مياه الشرب تحت اشراف على حريز ملاحظ الصيانة واحمد حسب الله المشرف العام على محطات مياه الشربأضاف الطماوى انه جرى أيضا الانتهاء من تركيب كشافات ليد بحي المروه بالكامل ليصبح إجمالي عدد الكشافات التى تم تركيبها بالحي 162 كشاف . تم ذلك تحت اشراف المهندس محمد عبد اللاه صديق مدير قسم الاناره بالمركز.

وفى سياق متصل كانت الوحدة المحلية لمركز الداخلة نفذت حملة نظافة بأحياء مبارك والاوقاف بمدينة موط ومنطقة الحميات وشارع محطة الكهرباء والمنطقة الصناعية بمدينة موط وذلك بناءا على توجيهات اللواء محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الداخلة وشملت أعمال الحملة إزالة الاتربة والاشغالات والمخلفات على بمعدات مركز الداخلة ذلك بمشاركة قسم النظافة بالمركز .

وأكد رئيس المركز على استمرار حملات النظافة وتحسين البيئة مستمرة لاظهار المدينة بالمظهر الحضارى اللائق وتيسير حركة المرور، والحرص على التباعد الاجتماعى اثناء عمل فريق النظافة وموظفى الإحياء ، مع الإلتزام بارتداء الكمامات الطبية اثناء العمل حفاظا على صحتهم وحرصا على عدم انتشار عدوى فيروس كورونا .

 

 


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