اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 12:38 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 13/6/2020 بمحافظات مصر

السبت، 13 يونيو 2020 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت 13/6/2020 بمحافظات مصر الطقس
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يشهد اليوم السبت، ارتفاع فى درجات الحرارة ، حيث يسود طقس حار على القاهرة والوجه البحرى، وتكون فرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة، وتكون الرياح معتدلة تنشط أحيانا، فيما تشهد السواحل الشمالية فرص أمطار خفيفة على مناطق متفرقة وطقس معتدل، والرياح معتدلة تنشط أحيانا .
 
كما يتوقع الخبراء أن يشهد شمال الصعيد وجنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح نشطة على شمال الصعيد .
 
وليلا تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن  يسود طقس مائل للبرودة على القاهرة والوجه البحرى،  والسواحل الشمالية يكون الطقس مائل للبرودة، وعلى شمال  وجنوب الصعيد يكون الطقس لطيف.
 
وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم السبت بالقاهرة العظمى 38 درجة والصغرى 22 درجات، والإسكندرية العظمى 31 والصغرى 21 درجات، ومطروح العظمى 29 درجة والصغرى 20 درجات، وسوهاج العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجات، وقنا العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجات، وأسوان العظمى 44 درجة والصغرى 29 درجة.
 
 

وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى
 
درجات الحرارة فى القاهرة الصغرى 22 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى شبين الكوم الصغرى 23 والعظمى 35
 
درجات الحرارة فى طنطا الصغرى 22 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى دمنهور الصغرى 22 والعظمى 33
 
درجات الحرارة فى الإسكندرية الصغرى 21 والعظمى 31
 
درجات الحرارة فى بلطيم الصغرى 21 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى مطروح الصغرى 20 والعظمى 29
 
درجات الحرارة فى السلوم الصغرى 21 والعظمى 28
 
درجات الحرارة فى سيوة الصغرى 24 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى بورسعيد الصغرى 23 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى دمياط الصغرى 23 والعظمى 30
 
درجات الحرارة فى الزقازيق الصغرى 23 والعظمى 36
 
درجات الحرارة فى الاسماعيلية الصغرى 23 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى السويس الصغرى 22 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى العريش الصغرى 21 والعظمى 31   
 
درجات الحرارة فى رفح الصغرى 20 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى رأس سدر الصغرى 24 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى نخل الصغرى 17 والعظمى 38      
 
درجات الحرارة فى نويبع الصغرى 23 والعظمى 37     
 
درجات الحرارة فى طابا الصغرى 20 والعظمى 35      
 
درجات الحرارة فى كاترين الصغرى 17 والعظمى 32
 
درجات الحرارة فى الطور الصغرى 24 والعظمى 36     
 
درجات الحرارة فى شرم الشيخ الصغرى 28 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى الغردقة الصغرى 29 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى مرسى علم الصغرى 28 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى الفيوم الصغرى 24 والعظمى 38
 
درجات الحرارة فى بنى سويف الصغرى 24 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى المنيا الصغرى 25 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى أسيوط الصغرى 23 والعظمى 40
 
درجات الحرارة فى سوهاج الصغرى 25 والعظمى 41
 
درجات الحرارة فى قنا الصغرى 26 والعظمى 42
 
درجات الحرارة فى الأقصر الصغرى 27 والعظمى 43   
 
درجات الحرارة فى أسوان الصغرى 29 والعظمى 44    
 
درجات الحرارة فى أبوسمبل الصغرى 27 والعظمى 42
 
درجات الحرارة فى الوادى الجديد الصغرى 26 والعظمى 43
 
درجات الحرارة فى شلاتين الصغرى 27 والعظمى 39
 
درجات الحرارة فى ابو رماد الصغرى 25 والعظمى 37  
 
درجات الحرارة فى حلايب الصغرى 27 والعظمى 37
 
درجات الحرارة فى رأس حدربة الصغرى 26 والعظمى 36
 
 
 

درجات الحرارة

حاله الجو

الطقس

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد تحذر المواطنين: استمرار ارتفاع حرارة الجو خلال الـ72 ساعة المقبلة والعظمى بالقاهرة تصل 38 درجة.. وتنصح بتجنب التعرض للشمس.. توقعات بأمطار خفيفة بأغلب الأنحاء السبت.. وانخفاض الحرارة 5 درجات الأحد

الخميس، 11 يونيو 2020 03:17 م

العظمى بالقاهرة ستصل 33 درجة.. الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

الخميس، 11 يونيو 2020 12:34 م

الأرصاد: نسبة الرطوبة فى الجو تصل لـ 70% وتوقعات بأمطار خفيفة السبت

الخميس، 11 يونيو 2020 11:11 ص

الأرصاد: استمرار ارتفاع درجات الحرارة خلال الـ72 ساعة المقبلة.. فيديو

الخميس، 11 يونيو 2020 10:03 ص

الأرصاد تناشد المواطنين الابتعاد المباشر عن أشعة الشمس بسبب الحر الشديد

الأربعاء، 10 يونيو 2020 10:42 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

الصحة تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

الصحة تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

تعافى مسنة 83 عاما من كورونا وخروجها من مستشفى العزل فى بنى سويف

تعافى مسنة 83 عاما من كورونا وخروجها من مستشفى العزل فى بنى سويف

أول مباراة بعد كورونا.. يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

أول مباراة بعد كورونا.. يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

هشام الخياط: جسد فنانة شهيرة مصابة بكورونا لم يستجب للعلاج ببلازما المتعافين

هشام الخياط: جسد فنانة شهيرة مصابة بكورونا لم يستجب للعلاج ببلازما المتعافين

الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة وتعافى 417 مصابًا

الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا و45 وفاة وتعافى 417 مصابًا

مواطنات للسيسى: عايزين الشغل يتفتح وواثقين فيك.. والرئيس يرد: الظرف ده هينتهى وربنا المعين

مواطنات للسيسى: عايزين الشغل يتفتح وواثقين فيك.. والرئيس يرد: الظرف ده هينتهى وربنا المعين

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

ترامب يطالب الشرطة الأمريكية بحظر أسلوب الخنق خلال الاعتقالات

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ80 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

السيسى يجرى اتصالا بنظيره الفرنسى بشأن ليبيا.. وماكرون يرحب بإعلان القاهرة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة