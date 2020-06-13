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خروج متعافى بكورونا بمستشفى بنها التعليمى بالقليوبية

السبت، 13 يونيو 2020 01:43 ص
خروج متعافى بكورونا بمستشفى بنها التعليمى بالقليوبية مستشفى بنها التعليمى
القليوبية نيفين طه

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أعلن مستشفى بنها التعليمي للعزل، تعافي حالة مصابة بفيروس كورونا، اليوم، وخروجها من المستشفى بعد تحسن حالتها الصحية.

وقالت الدكتورة أمنية خليفة مدير مستشفى بنها التعليمى فى تصريح لـ"اليوم السابع" إن حقيقة التعدى على الأطقم الطبية بالمستشفى مساء أمس، على خلفية وفاة شخص متأثرا بإصابته بفيروس كورونا من مدينة شبرا الخيمة داخل المستشفى إن أهل المريض جاءوا به إلى المستشفى وحالة المريض متدهورة وأنه كان بحاجه للعناية المركزة وقامت الأطقم الطبية بالمستشفى بإبلاغهم بعدم وجود مكان له بالعناية المركزة إلا أن أهل المريض طلبوا حجزه بالقسم الداخلى ووقعوا على إقرار منهم بذلك وتحملهم مسؤولية حدوث أى مضاعفات له.

 

وأضافت مديرة المستشفى وبالفعل حدث تدهور للحالة وحدث مشادات بسيطة بين أهلية المريض والأطقم الطبية وقام أهل المريض على إثر ذلك بأخذة دون صدور أى تصريح بالخروج من المستشفى أو الكشف عليها للتأكد من وفاته، وتحرير مستند الوفاة من المستشفى وأنه مسجل على تذكرة دخول المريض هروب.

 

 


بنها التعليمي

كورونا

اخبار مصر

القليوبية

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