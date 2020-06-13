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خروج أول حالتين مصابين بفيروس كورونا من مستشفى مطاى بعد إتمام شفائهما

السبت، 13 يونيو 2020 10:39 م
خروج أول حالتين مصابين بفيروس كورونا من مستشفى مطاى بعد إتمام شفائهما خروج أول حالتين مصابين بفيروس كورونا
المنيا- حسن عبد الغفار

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احتفلت الأطقم الطبية بمستشفي مطاي في شمال المنيا بخروج أول حالتين مصابين بفيروس كورنا بعد تعافيهما.

كانت المستشفي قد استقبلت 8 حالات مصابة بفيروس كورونا منذ قرار وزيرة الصحة بضم المستشفيات المركزية ضمن مستشفيات علاج مصابي الفيروس.

وقد احتفلت الأطقم الطبية بتعافي وخروج حالتين لسيدة تبلغ من العمر 50 عاما ربة منزل دخلت المستشفي منذ 8 أيام، وعامل  يبلغ من العمر 54 عاما دخل المستشفي منذ 9 أيام.

وكانت إدارة المستشفي اتخذت قرارات هامة بشأن مصابي فيروس كورونا للحفاظ على صحة المواطنين ولضبط العزل المنزلى، ومنها سحب المسحة بالقسم الداخلى وعدم سحب مسحات فى الاستقبال لأى حالة، وفى حالة رغبة الحالة فى العزل المنزلى يتم ذلك بعد توافر شروط العزل من حيث شدة أعراض المرض ويتم تقييمها بمعرفة الأطباء بالمستشفى، مع مطابقة المنزل لشروط ومواصفات العزل، ويتم تقييمه بمعرفة الوحدة المحلية، وبعد تقييم الحالة والمنزل يتم الموافقة على العزل المنزلى وهذا يتم تطبيقه من اليوم على الحالات المترددة على مستشفى مطاى المركزى.

 


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