تعقيم منازل 5 مخالطين لحالة إصابة بفيروس كورونا بشمال سيناء

شمال سيناء - محمد حسين

أعلنت إدارة الشيخ زويد الصحية بشمال سيناء اليوم ، فى بيان لها ، الانتهاء من تعقيم منازل 5 مخالطين لحالة إصابة بكورونا .

وجاء فى البيان ، أنه خوفاً على صحة المواطنين وكإجراء احترازى انتقل الفريق الطبى بالإدارة الصحية بالشيخ زويد بقيادة الدكتورمحمد حسن مدير الإدارة الصحية ، إلى منازل المخالطين للمواطن إيجابى بفيروس كورونا ، وعددهم خمسة منازل بمدينة الشيخ زويد ، وتم تطهيرها بالكامل وتعقيمها ، والتنبيه على جميع المخالطين بالعزل التام بالمنزل لمدة ١٤ يوم ، وتم اتخاذ جميع الإجراءات وحصر المخالطين وإعطائهم شنط المخالطين تحتوى على الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وسبق ذلك الانتقال لمنزل المواطن إيجابى كورونا ، وتم تطهيره بالكامل وتعقيم الأماكن التى كان متواجداُ بها والتنبيه على أسرته وجميع المخالطين له بالعزل التام بالمنزل لمدة ١٤ يوم، وتم اتخاذ جميع الاجراءات وحصر المخالطين واعطائهم شنط المخالطين تحتوى على الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة.

وأوضح بيان صحة شمال سيناء اليوم السبت ، آخر موقف لتطور وصول فيروس كورونا لشمال سيناء ، وتبين أن إجمالى الحالات 62 حالة ، والحالات السلبية من بينها 36 حالة، وتحت البحث حالة واحدة، 8 حالات عزل منزلى بدون عينات .

والحالات الإيجابية : 17 حالة ، بينها حالتين تماثلتا للشفاء، وحالة تم عزلها فى مستشفى ابوخليفة المخصص للعزل بمحافظة الاسماعيلية ، و4 حالات تم عزلها بمستشفى العريش ، 6 حالات تم عزلها بمستشفى بئر العبد ، وحالة وفاة واحدة، وعزل منزلى لـ 3 حالات .

واعلنت وحدة مكافحة ناقلات الأمراض بالعريش تنفيذها حملات تعقيم استهدفت أماكن تردد عليها اشخاص تبين إصابتهم بفيروس كورونا.

وأوضح البيان ، أنه بتوجيهات اللواء عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء ، والدكتور طارق شوكة مدير الصحة ، تم تطهير منازل أربعة حالات كورونا وايضا تطهير بعض العيادات التى تردد عليها الحالات المصابة بالفيروس .

ونفذ مهمة التعقيم فريق مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش برئاسة المهندس صبحى الفرماوى رئيس وحدة مكافحة ناقلات الأمراض وملاريا العريش، وضم كلًا من السيد السنوسى ، ومحمد شحاته ، وسعيد متولى ، وأحمد على .

تعقيم المنازل المجاورة لحالات الاصابة بفيرو كورونا بالشيخ زويد

تعقيم المنازل المجاورة لحالات الاصابة بفيرو كورونا بالشيخ زويد

تعقيم المنازل المجاورة لحالات الاصابة بفيرو كورونا بالشيخ زويد

تعقيم المنازل المجاورة لحالات الاصابة بفيرو كورونا بالشيخ زويد

تعقيم المنازل المجاورة لحالات الاصابة بفيرو كورونا بالشيخ زويد

تعقيم المنازل المجاورة لحالات الاصابة بفيرو كورونا بالشيخ زويد