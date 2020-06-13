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تعرف على كيفية الحصول على رخص المرور واللوحات عبر التليفون من منزلك.. فيديو

السبت، 13 يونيو 2020 06:10 م
تعرف على كيفية الحصول على رخص المرور واللوحات عبر التليفون من منزلك.. فيديو بوابة مرور مصر
كتب محمود عبد الراضي

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تفاديًا للزحام، ولمنع الاختلاط، أتاحت وزارة الداخلية، للمواطنين الحصول على العديد من خدمات المرور عبر الإنترنت من المنزل، مثل "الحصول على الرخص وتجديدها، وشراء اللوحات المعدنية".

وتقدم وزارة الداخلية خدمات للمواطنين عَبر موقعها الرسمى وتطبيقها الإلكترونى، فى إطار الإجراءات التى تتخذها أجهزة الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا، واستمرارا لنهج وزارة الداخلية فى التخفيف عن كاهل المواطنين بتوفير الخدمات الجماهيرية التى تقدمها أجهزة الوزارة لهم بصورة مُيسرة.

ووفرت وزارة الداخلية، إمكانية حصول المواطنين على تلك الخدمات عَبر موقعها الإلكترونى على شبكة الإنترنت (https://moi.gov.eg)،أو عبر تطبيق الوزارة على الهواتف المحمولة.

ويتاح للمواطنين الدخول على موقع الوزارة المُشار إليه وإختيار الخدمات المراد الحصول عليها، ويكون تسديد الرسوم لهذه الخدمات عبر كافة آليات السداد الإلكترونى، ليتم عقب ذلك إرسال وثائق الخدمات عبر البريد المصرى على عناوين المواطنين المثبتة بحساباتهم على موقع الوزارة.


الداخلية

خدمات وزارة الداخلية

الأحوال المدنية

البريد

وثائق الميلاد

وثائق الزواج

شهادات الوفاة

استخراج بطاقة الرقم القومي

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