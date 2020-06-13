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تخصيص 60 غرفة بمستشفى الكهرباء لمصابى كورونا من العاملين بالقطاع

السبت، 13 يونيو 2020 02:28 م
تخصيص 60 غرفة بمستشفى الكهرباء لمصابى كورونا من العاملين بالقطاع أطباء مستشفى الكهرباء
كتبت رحمة رمضان

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وافقت وزارة الصحة والسكان على تخصيص غرف لمصابى فيروس كورونا المستجد بمستشفى الكهرباء للعاملين بالشركة القابضة للكهرباء مصر والشركات التابعة لاستيعاب عدد من المصابين، بدلا من التوجه لمستشفيات العزل الصحى التابعة لوزارة الصحة.

وتم تخصيص عدد 60 غرفة بمستشفى الكهرباء للعاملين بالقطاع من المصابين بفيروس كورونا المستجد مجهزة للرعاية المركزة ، بجانب استمرار عمل المستشفى لجميع المرضى والعمليات.

وكشف مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بقطاع الكهرباء و الطاقة المتجددة تخطى حاجز الـ1000 مصاب الذى ظهرت عليهم الاعراض، كاشفاً أن حالات الوفاه على مستوى القطاع لم تتعدى الـ10 حالات وفاة حتى الان.

وأضاف المصدر ، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" ، أن العدد الأكبر من الاصابات متمركز بشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء ، لافتاً إلى أن هناك بعض الادارات بالشركة لم تهتم بتوزيع مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا سواء من كمامات أو مطهرات.

يذكر أن تقرير لشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء كشف عن إجمالى عدد الاصابات بفيروس كورونا المستجد بين العاملين بالشركة و التى بلغت 405 حالة إصابة تم عزلهم جميعا بمنازلهم ، علاوة على 5 حالات وفاة متاثرين بكورونا.

وأوضح التقرير، أن إجمالى عدد الاصابات الفعلية التى تأكد إصابتها بفيرس كورونا 56 حالة و 345 حالة مشتبه فيهم من بينهم 264 حالة مشتبه فيها بالاصابة بكورونا داخل مبنى إدارة الشركة بمنطقة القلعة ، و تم غلق الادارة العامة لشبكات و ايرادات القلعة لمدة أسبوعين متواصلين.


الكهرباء

كورونا

جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء

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مستشفى الكهرباء

عزل صحى

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