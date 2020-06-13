تحويل 159 فدانا بالوادى الجديد من الرى بالغمر إلى الرى الحديث

كتبت أسماء نصار

واصل المهندس محمد مختار مدير عام الإدارة العامة للتوجيه المائى لشمال الوادى بالفيوم التابعة لوزارة الموارد المائية والرى، اجتماعاته مع منتفعى بئر البستان المقرر تحويل نظام الرى عليه من الرى بالغمر إلى الرى الحديث تماشيا مع استراتيجية الوزارة و تلبية لطلب محافظ الوادى الجديد لحل المشاكل البيئية الناتجة عن الرى بالغمر .

واستمع مختار لبعض المنتفعين أصحاب الممارسات المميزة فى مجال الرى الحديث الذين قاموا بعرض الاثار الايجابية للرى الحديث و المنفعة التى عادت عليهم جراء استخدامهم لنظم الرى الحديث .

كما قامت اللجنة بلقاء اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد ونائبه حنان مجدى، حيث أجري المحافظ اتصالا هاتفيا مع المهندس مجدي الشحات رئيس الإدارة المركزية للتوجيه المائي للاشادة بالجهود المبذولة من قبل وزارة الموارد المائية والري وأبدى استعداد المحافظة بكل التعاون والمشاركة في كل ما يصب في ترشيد استخدام المياه وتطبيق الري الحديث بالمنطقة.

وانتهي الاجتماع بتقديم ممثلوا منتفعى بئر البستان بزمام 159 فدان طلبات للموافقة على تنفيذ نظم الرى الحديث باراضيهم و تقدموا باقرارات يتعهدون فيها بسداد تكلفة المشروع.

وقال المهندس إبراهيم محمود رئيس قطاع تطوير الرى أن وزارة الرى تعمل على تطوير منظومة الرى الحقلى، لرفع كفاءة استخدام المياه، وتحسين انتاجية المحاصيل، مشيرا إلى أن هناك مشروعات تجريبية لتنفيذ شبكات الرى الحديث من رش و تنقيط بمناطق تجريبية .

الجدير بالذكر أنه مع إقرار السياسة المائية لتحقيق أهداف الخطة القومية لإدارة الموارد المائية التى تتضمن سياسة المشاركة فى إدارة الموارد المائية على مختلف المستويات فقد استلزم الأمر وجود جهة مسئولة عن مشاركة المزارعين فى وضع استراتيجية بهذا الخصوص والتأكد من التنفيذ الجيد لها و تفعيل مشاركة منظمات مستخدمى المياه فى إدارة تلك الموارد، تحت اسم التوجيه يذكر أن الحكومة تكثف جهودها لترشيد استهلاك المياه فى كافة القطاعات المستخدمة لها و ترشيد استهلاك المياه والإستفادة القصوى من وحدة المياه من خلال تطبيق أساليب تطوير الرى الحديث، حيث تم إعداد إستراتيجية لمواجهة التحديات المائية وتأمين الموقف المائى حتى 2050، تعتمد علي 4 محاور يتم العمل فيها بجد واجتهاد مع كافة الوزارات المعنية فى الدولة.