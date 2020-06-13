وأضاف "أود أن أوضح أننا سنستمر في تعزيز قوتنا من أجل التغلب على التهديدات المستمرة من الولايات المتحدة وأن جهودنا هذه مستمرة في الواقع في هذا اللحظة".

وتهاجم كوريا الشمالية، كوريا الجنوبية كل يوم تقريبًا منذ الأسبوع الماضي، لغضبها من المنشورات الدعائية المناهضة للنظام الكوري الشمالي التي أرسلها المنشقون والنشطاء عبر الحدود، وقطعت بيونج يانج جميع خطوط الاتصال مع الجنوب.

وتأتي التوترات المتجددة بين الجنوب والشمال مع توقف المحادثات النووية بين واشنطن وبيونج يانج لأكثر من عام، بسبب الخلاف بين الجانبين حول الخطوات التي قطعته كوريا الشمالية على صعيد نزع أسلحتها النووية، وما كان يتعين أن تخففه الولايات المتحدة من العقوبات المفروضة على الدولة الشيوعية في المقابل.