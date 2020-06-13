اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 05:01 ص
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

بعد مصرع طفل بالطريق الدائرى.. كيف يواجه القانون القتل الخطأ؟

السبت، 13 يونيو 2020 05:00 ص
بعد مصرع طفل بالطريق الدائرى.. كيف يواجه القانون القتل الخطأ؟ جثة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
يتساءل الكثير من المواطنين، عن الإجراءات القانونية فى حالة القتل الخطأ، وما ينص عليه القانون فى تلك الحالات، هذا ما يرصده "اليوم السابع" فى النقاط التالية..
 
يقول المحامى محمد إبراهيم، إن القتل الخطاء يعتبر من الجرائم المتكررة، خلال الفترة السابقة، مؤكداً أن نص قانون العقوبات فى المادة 238، يؤكد أن كل من تسبب خطأ فى موت شخص أخر، بأن كان ذلك ناشئاً عن إهماله أو رعونته أو عدم احترازه، أو عدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، خاصة حوادث الطرق المنتشرة بكثرة، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وغرامة لا تتجاوز 200 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 
وأضاف المحامى بالنقض، أنه وفى  حالة ارتفاع عدد الضحايا وتجازوهم 3 أشخاص، تصل العقوبة إلى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنوات، وغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تجاوز 500 جنيه أو بإحدى العقوبتين.
 

كان قد لقى طفل مصرعه أثناء اللهو بطائرة ورقية بعدما صدمته سيارة أعلى الطريق الدائرى بمنطقة البساتين، وانتقل رجال المرور إلى المكان، فيما تم نقل المتوفى إلى المستشفى، حيث تلقت غرفة عمليات نجدة القاهرة، بلاغا بوقوع حادث مرورى أعلى الطريق الدائرى، وعلى الفور انتقل رجال المرور إلى المكان.

وعززت الإدارة العامة لمرور القاهرة تواجدها بالشوارع والميادين، مع انتشار الخدمات المرورية، أعلى المحاور للعمل على إزالة أى أعطال مرورية، أو حوادث تعوق حركة السيارات بشوارع العاصمة، ولتسهيل وصول المواطنين إلى الأماكن التى يقصدونها.

وانتشر رجال المرور بربوع العاصمة لشن حملات مرورية مكثفة لرصد كل المخالفات المرورية بشتى أنواعها، وعدم التهاون مع مخالفى قواعد وآداب المرور، كما يتم رفع كل السيارات المتروكة التى يتم رصدها بالشوارع وتتسبب فى زحامات مرورية بالطرق.

وتمركزت الحملات المرورية أعلى المحاور والشوارع بالجيزة لرصد المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور، وللحد من وقوع الحوادث المرورية الناجمة عن السير عكس الاتجاه، أو الانتظار الخاطئ بالطرق السريعة.

 

القتل الخطاء

القانون المصرى

حبس

اخبار عاجله

اخبار مصريه

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
250 ألف جنيه والحجب عقوبة استخدام ألفاظ تحمل سبا وقذفا على وسائل الإعلام

250 ألف جنيه والحجب عقوبة استخدام ألفاظ تحمل سبا وقذفا على وسائل الإعلام

10 ضوابط لفتح المساجد.. أبرزها مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة

10 ضوابط لفتح المساجد.. أبرزها مسافات 1.5 متر بين المصلين وارتداء الكمامة

"شباب البرلمان": الإجراءات الوقائية شرط أساسى لاستئناف النشاط الرياضى

"شباب البرلمان": الإجراءات الوقائية شرط أساسى لاستئناف النشاط الرياضى

فصل الكهرباء عن 7 مناطق فى الأقصر لمدة يومين لصيانة المحولات

فصل الكهرباء عن 7 مناطق فى الأقصر لمدة يومين لصيانة المحولات

تقرير برلمانى: قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية

تقرير برلمانى: قانون مجلس الشيوخ استحقاق دستورى طبقاً للتعديلات الدستورية

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

أخبار × 24 ساعة.. الصحة: تسجيل 1577 إصابة جديدة بفيروس كورونا.. و45 وفاة

المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

المستشار نادر سعد: الحكومة ستطالب شركات الأدوية بزيادة إنتاج الدواء

الصحة تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

الصحة تستجيب لاستغاثة دار "الباقيات الصالحات" للمسنين بعد ظهور إصابات بكورونا

الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

الحكومة: ندرس غلق المحال التجارية ليلا بعد أزمة كورونا

تعافى مسنة 83 عاما من كورونا وخروجها من مستشفى العزل فى بنى سويف

تعافى مسنة 83 عاما من كورونا وخروجها من مستشفى العزل فى بنى سويف

أول مباراة بعد كورونا.. يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

أول مباراة بعد كورونا.. يوفنتوس يتأهل لنهائي كأس إيطاليا على حساب ميلان

هشام الخياط: جسد فنانة شهيرة مصابة بكورونا لم يستجب للعلاج ببلازما المتعافين

هشام الخياط: جسد فنانة شهيرة مصابة بكورونا لم يستجب للعلاج ببلازما المتعافين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة