اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 06:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

اليوم السابع: الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج "الدعم العينى"

السبت، 13 يونيو 2020 05:58 م
اليوم السابع: الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج "الدعم العينى" عدد اليوم السابع الصادر غدًا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ينشر "اليوم السابع" في عدده المطبوع غدا الأحد مزيداً من التقارير الخبرية والتحقيقات الهامة، أبرزها تصريح الحكومة بتوسيع برامج الدعم العيني في الموازنة الجديدة، وتقير عن الجيش الأبيض، ولجان الإخوان التي تبث سمومها لإحباط أطباء مصر، بعد وفاة طبيب المنيرة بكورونا، فضلا عن تقارير فنية ورياضية واقتصادية متنوعة.

 

واقرأ في عدد الغد أيضا..

الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج "الدعم العينى"

المشروع يمنح أولوية للفئات والمناطق المهمشة والأقل دخلا.. وإقرار سياسات تسعير تغطى تكلفة إتاحة السلع والخدمات

 

إحنا جنود على خط النار ومش هنسيب المعركة

الأطباء يشنون حملة ضد محاولات هدم الروح المعنوية للفرق الطبية لمواجهة كورونا.. يتهمون نقابة الأطباء بالصيد فى الماء العكر ويطالبون بتطهيرها من الإخوان.. ويؤكدون: الاستقالة خيانة عظمى

 

الإرهابية تستغل وفاة طبيب المنيرة لضرب إرادة الجيش الأبيض

"الصحة": 1.6 % فقط مصابين من القطاع الطبي.. والإصابات الوفيات ليست قاصرة على مصر

 

أقوى المراجعات النهائية لطالب الثانوية العامة فى مادة الأحياء

تسليم خطابات الندب للملاحظين ومقدرى الدرجات بامتحانات الثانوية منتصف يونيو

"التعليم": تطبيق كل الإجراءات الصحية للوقاية من كورونا داخل الكنترولات وتحقيق التباعد بين الأعضاء أثناء التصحيح

 

"التضامن": صرف معاشات يونيو من ماكينات الصراف الآلي الإثنين المقبل

تقسيم الصرف من منافذ هيئة التأمينات بجداول محددة منعا للتكدس والوقاية من فيروس كورونا

 

أهل الأندلس وعلماء العصر الحديث ينتقدون أحاديث للبخارى

ابن حزم يفتي بأن حديث المعازف "موضوع"

 

"صحيفة إيطالية عن "الاختيار": حول الشهيد منسى إلى أسطورة عربية

"مساجيرو": حلقة استشهاد البطل أبكت مصر

 

توفير 1.19 مليار جنيه أول 4 أشهر من 2020 للمشروعات الصغيرة

نيفين جامع: تطبيق نظام وقائى لاستقبال جميع العملاء

 

شحن أول دفعة عربات قطار روسية بحرا بعد إجازة العيد

الدفعة تضم 30 عربة ركاب عادية تصل ميناء الإسكندرية نهاية يونيو.. والعربات الجديدة ستدخل الخدمة على الخطوط الرئيسية خلال يوليو

 

وزير المالية: التوسع فى نظام "التخليص المسبق" بمزايا للمتعاملين مع الجمارك

معيط يوجه بمنح أولوية متقدمة باملواقع الجمركية للسلع الاستراتيجية.. ويشير إلى التنسيق للتواصل مع الشركاء التجاريين لإنشاء موقع إلكترونى مشترك

 

منافذ "أمان" تضخ "أطنان" من الأغذية بأسعار مخفضة خلال العيد

سيارات محملة بالسلع تجوب القرى والنجوع

عدد اليوم السابع الصادر غدًا
عدد اليوم السابع الصادر غدًا

 


عدد اليوم السابع

اليوم السابع الورقي

منافذ امان

المالية

الجمارك

المشروعات الصغيرة

الاطباء

كورونا

الموازنة الجديدة

الدعم العيني

اليوم السابع بلس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

تعرف على كيفية الحصول على خدمات الجنسية بالجوازات من منزلك بالتليفون.. فيديو

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

جائحة كورونا تجبر القطاع العقارى للتفكير خارج الصندوق هربا من أزمة تراجع المبيعات.. المعارض العقارية الإلكترونية البديل.. مطورون: تساعد العملاء على التواصل أسرع مع الشركات.. وعمرو سليمان: إضافة للسوق العقارى

اليوم السابع: الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج "الدعم العينى"

اليوم السابع: الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج "الدعم العينى"

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

السيسى يستعرض هاتفيا مع رئيس جنوب أفريقيا ثوابت موقف مصر تجاه القضية الليبية

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

الملك والساحر والأسد.. شاهد أهداف صلاح ومانى و فيرمينو في الدورى الإنجليزى

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

صور.. "الداخلية" تنتفض ضد المخالفين للإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا.. توقيف 32 ألف شخص اخترقوا حظر التجوال و31 ألف سائق بدون كمامة.. غلق 1529 محلا و11 مقهى.. وضبط 377 قضية احتكار للسلع ورفع أسعارها

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

15366 أول خط ساخن تطلقه الصحة للاستفسار عن التبرع بالدم

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

"ويسألونك عن ذروة كورونا قولهم مفيش" بـ"الشاشة" مع تامر إسماعيل

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 13-6-2020

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

وفاة والدة عمرو أبو اليزيد نائب دائرة بولاق الدكرور بالجيزة

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

كاف يدرس تأجيل كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون حتى 2022

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

الرى: مفاوضات سد النهضة متعثرة وأثيوبيا تفتقر الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة