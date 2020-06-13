اليوم السابع: الموازنة الجديدة تتوسع فى برامج "الدعم العينى"

ينشر "اليوم السابع" في عدده المطبوع غدا الأحد مزيداً من التقارير الخبرية والتحقيقات الهامة، أبرزها تصريح الحكومة بتوسيع برامج الدعم العيني في الموازنة الجديدة، وتقير عن الجيش الأبيض، ولجان الإخوان التي تبث سمومها لإحباط أطباء مصر، بعد وفاة طبيب المنيرة بكورونا، فضلا عن تقارير فنية ورياضية واقتصادية متنوعة.

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