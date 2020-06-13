المستشفى التعليمى بطنطا: العيادات الخارجية استقبلت أكثر من 4 آلاف مريض بشهرين

الغربية عادل ضرة

تواصل مستشفيات جامعة طنطا تقديم خدماتها العلاجية لجميع المرضى المترددين عليها من محافظات الدلتا الخمس، بدعم ورعاية الدكتور مجدى سبع رئيس الجامعة، والدكتور أحمد غنيم عميد طب طنطا ورئيس مجلس ادارة المستشفيات، والدكتور حسن التطاوى المدير التنفيذى للمستشفيات، فى هذا السياق، أكد الدكتور محمود سليم مدير المستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا، فى بيان له أن العيادات الخارجية بالمستشفى استقبلت 4 آلاف 125 مريض خلال شهرى ابريل َومايو الماضيين، وتم تقديم الخدمة الطبية والعلاجية لهم فى مختلف التخصصات، شملت المخ والاعصاب والأوعية الدموية والرمد والباطنة والتجميل والسمنة والعظام وجراحات الجهاز الهضمى وجراحات الاطفال والقلب والصدر والتخاطب.

وكشف مدير المستشفى التعليمى العالمي، أنه تم صرف 1398 قرار علاج على نفقة الدولة خلال شهرين، فى إطار جهودها المكثفة لتقليل معاناة المرضى والتخفيف عنهم.

وأضاف أن المستشفى التعليمى العالمى بجامعة طنطا كانت من اوائل المستشفيات الجامعية على مستوى الجمهورية فى تعقيم التكييف المركزى بالمستشفى باستخدام الأشعة فوق البنفسجية UV، حماية للاطقم الطبية والتمريض والعاملين والمرضى وكافة المترددين عليها من خطر الاصابة بفيروس كورونا المستجد .

من ناحية أخرى أعلن الدكتور مجدى سبع رئيس جامعة طنطا، نجاح فريق طبى بقسم جراحة المخ والاعصاب ووحدة القسطرة المخية من إنقاذ حياة شاب يبلغ من العمر 25 عاماً من الموت بإجراء قسطرة مخية له فى عملية ناجحة استغرقت ساعة ونصف بالمستشفى التعليمى العالمي.

وأضاف عميد طب طنطا، أن المريض تم عرضه على أكثر من مركز بالجمهورية وتم رفض إجراء قسطرة له لصعوبة إجراء الحاله واحتمال حدوث ضعف او شلل بالجانب الأيمن من الجسم، موضحاً أن الوحمات المخية عموما من أصعب الأمراض فى طرق العلاج، حيث لا تزال من أصعب الحالات التى يمكن علاجها سواء بالقسطرة او الجراحة أو الاشعاع.