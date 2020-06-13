القبض على رجل أعمال كولومبى مقرب من الرئيس الفنزويلى

رويترز

قالت وزارة العدل الأمريكية، اليوم السبت، إن السلطات فى جمهورية الرأس الأخضر اعتقلت أليكس ساب، رجل الأعمال الكولومبى المقرب من الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو، الذى اتهمته الولايات المتحدة بغسل أموال.

وقالت المتحدثة باسم وزارة العدل نيكول نافاس أوكسمان، فى بيان، إن ساب أُلقى القبض عليه بموجب نشرة حمراء من الإنتربول صدرت بعد إصدار لائحة الاتهام الأمريكية، دون تقديم مزيد من التفاصيل.

وأكدت ماريا دومينجيز، محامية ساب التى مقرها الولايات المتحدة ، نبأ اعتقاله لكنها امتنعت أيضا عن تقديم مزيد من التفاصيل حول الاعتقال فى البلد الواقع قبالة ساحل غرب أفريقيا.

وفى يوليو 2019، اتهم الادعاء الأمريكى ساب ورجل أعمال كولومبيا آخر بغسل الأموال على صلة بمخطط بين عامى 2011 و2015 لتقديم رشا للاستفادة من سعر الصرف الذى تحدده الحكومة الفنزويلية.