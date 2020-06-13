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"العدل" الكويتية تفتح باب قبول طلبات التعيين لوظيفة إمام ومؤذن الثلاثاء

السبت، 13 يونيو 2020 04:22 م
"العدل" الكويتية تفتح باب قبول طلبات التعيين لوظيفة إمام ومؤذن الثلاثاء
إيمان حنا

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أعلن وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية بالكويت المستشار فهد العفاسي فتح باب استقبال طلبات تعيين الكويتيين سواء تعيين جديد أو متقاعدين أو متطوعين للعمل بوظيفة إمام أو مؤذن لسد النقص في هذه الوظائف، وذلك خلال الفترة من 16 إلى 25 يونيو الجاري.وفق الراى الكويتية 


وأوضح العفاسي في تصريح صحافي: إنه وجه الوزارة لاستقبال طلبات تعيين الكويتيين (تعيين جديد أو المتقاعدين أو متطوعين) لوظيفة إمام أو مؤذن، إيماناً منا باستثمار الكفاءات الوطنية المتخصصة، وسد جميع الشواغر في الوظائف الدينية.


وأشار العفاسي إلى أن جميع الشروط المقررة لتعيين الكويتيين المتقاعدين بوظيفة إمام أو مؤذن جاءت مخففة تسهيلاً من الوزارة من أجل قبول أكبر عدد منهم، مشيراً إلى أنه تقرر إعفاء المتقدمين لهاتين الوظيفتين من الاختبار التحريري، شريطة اجتياز المقابلة الشفوية، وأن يكون المتقدم سليم الحواس، كما اشترطت الوزارة على المتقدم لوظيفة إمام الحصول على مؤهل جامعي فما فوق، والالتزام بالمنهج المقرر من قبل لجنة الاختبار.


وأردف العفاسي قائلاً: وفيما يتعلق بخصوص الراغبين للحصول على وظيفة مؤذن من المتقاعدين اشترطت الوزارة حفظ جزأين من القرآن الكريم مع مراعاة أحكام التجويد، وحسن الأداء والصوت والإلمام بأحكام الطهارة والأذان والصلاة ومبادئ العقيدة.


ودعا العفاسي كل من يرغب في العمل بوظيفة إمام أو مؤذن من الكويتيين سواء تعيين جديد أو متقاعدين أو متطوعين التسجيل في الرابط لمتابعة الآلية والشروط التي وضعتها وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية لقبول المتقدمين خلال الفترة المذكورة آنفاً.


الكويت

وزارة العدل الكويتية

فتح باب قبول الأئمة والمؤذنين بالكويت

وزير العدل الكويتى

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