الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

ينشر "اليوم السابع" في عدده المطبوع غدا الأحد مزيداً من التقارير الخبرية والتحقيقات الهامة، أبرزها تفاصيل تفقد رئيس الوزراء لعدد من المصانع بمدينة أكتوبر، وتفاصيل 15 دراسة سريرية عن كورونا، فضلا عن تقارير رياضية وفنية واقتصادية متنوعة

واقرأ في عدد الغد أيضا..

الصناعة على رأس أولويات الدولة

رئيس الوزراء يتفقد عددا من المصانع بالسادس من أكتوبر.. ويؤكد: الدولة تدعم الصناعة لتقود ّ قاطرة الاقتصاد المصرى والمرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تكثيف العمل لرفع الطاقات الإنتاجية

محور المحمودية قبلة حياة للإسكندرية

المشروع يضم 25 محورا عرضيا.. 14 منطقة تنموية وأخرى استثمارية بها 3 بحيرات صناعية.. وكباري المشاة تتلألأ

15 دراسة سريرية عن كورنا و100 مليون جنيه لـ "التعليم عن بعد

تقديم موعد صرف رواتب شهر يونيو ليبدأ غدا الإثنين

المالية تطالب الجهات الإدارية بإخطار العاملين بموعد بداية الصرف لتخفيف التزاحم

توريدات القمح المحلي من المزارعين تقفز إلى 3 ملايين و420 ألف طن

صرف مستحقات المزارعين خلال 48 ساعة ساهم فى زيادة الإقبال على التوريد.. والمخزون يكفى حتى نهاية نوفمبر

"لن أعيش فى جلباب أبى" على قمة التريند ونجماته يستعدن ذكريات التصوير

تكثيف الاتصالات بالمصانع للالتزام بالتوسع فى إنتاج الكمامات

"مسنون" زادت عزلتهم داخل دور الرعاية بسبب إجراءات "كورونا"

وزارة الزراعة ترفع شعار حماية المربى الصغير ببرامج تلقيح اصطناعي للماشية

مدبولى: تكليفات من الرئيس بالاجتماعات المستمرة مع رجال الصناعة والزيارات الميدانية للمصانع

قبل أسبوع من انطلاق امتحانات الثانوية العامة.. الطلاب يكشفون طرق المراجعة

وزير المالية: توجيهات رئاسية بتحفيز الاستثمارات.. والاقتصاد قادر على التعامل مع الصدمات

الداخلية تضبط قضايا احتيال واختلاس بقيمة 3 مليارات جنيه

