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السجن 3 سنوات لسائق عثر بحوزته على 66 لفافة بانجو بكمين شرق بورسعيد

السبت، 13 يونيو 2020 10:47 م
السجن 3 سنوات لسائق عثر بحوزته على 66 لفافة بانجو بكمين شرق بورسعيد حبس - أرشيفية
بورسعيد محمد فرج

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قضت محكمة جنايات بورسعيد الدائرة الثانية فى قضية النيابة العامة رقم 62 لسنة 2019 جنايات شرق التفريعة والمقيدة برقم 1312  2019 كلى بورسعيد.

 وكانت الجلسة عقدت برئاسة المستشار محمد عادل الفقى، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين وائل صالح، محمد عبد المجيد، وأيمن عفيفي، وسكرتارية طارق عكاشة.

وتعود تفاصيل القضية فى 8 /12/  2019 عندما ألقى القبض عليه وبحوزته 66 لفافة بلاستكيه مخبأة داخل إطارات سيارته بكمين دانة  شرق بورسعيد.

وقررت محكمة جنايات بورسعيد، بمعاقبة السائق بالسجن المشدد 3 سنوات، لحيازته 66 لفافة بلاستيكية من البانجو، وتغريمه 50 الف جنيه  عما اسند إليه وإلزامه بالمصروفات.

حكمت محكمة  جنايات بورسعيد الدائرة الثانية برئاسة المستشار محمد عادل الفقى  وعضوية كل من : المستشار  وائل كمال  احمد صالح  والمستشار  ايمن عفيفى سالم  المستشارين  بمحكمة استئناف الإسماعيلية  وبحضور  محمود  حميد  الدين  وكيل النيابة  وطارق عكاشة سكرتير الجلسة.

فى قضية النيابة العامة  رقم 4085 لسنة 2016  جنايات  الميناء  والمقيدة  برقم  1654 لسنة 2016  كلى بورسعيد بمعاقبة  وموظفين بجمارك بورسعيد ومستخلصين  قاموا بالتزوير  فى محرارات  رسمية  على خلاف  الإجراءات  المتعين إتباعها  بجهة عملهم.

ومن جانبها وجهت النيابة العامة  الاتهامات لكلا من: "جمال . أ . أ  مأمور كشف جمارك بورسعيد سابقاً محمد . أ . ع  كبير باحيثين بدرجة مدير عام أشرف . س . ع  رئيس قسم التعريفه بجمارك بورسعيد أشرف . ح . م  مدير تعريفه بجمارك بورسعيد جمال . إ . ال  رئيسإجراءات بجمارك بورسعيد، شريف . م . ال  مستخلص جمركى  السيد . م . ع، محمد . إ . ع مستخلص جمركى بهاء . أ . ش"  كما وجهت الاتهام للموظفين العمومين من الأول إلى الخامس حاولوا الحصول على منفعة للآخرين من السادس إلى التاسع بتمكينهم من تهريب بضائع غير خالصة الرسوم الجمركية بإجمالى 22 مليون و 20 ألف جنيه بالتزوير فى محرارات رسمية.

 

 


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