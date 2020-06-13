اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 11:13 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الجامعة المصرية اليابانية تعلن عن تطوير نظام تشخيصى سريع لفيروس كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 10:56 م
الجامعة المصرية اليابانية تعلن عن تطوير نظام تشخيصى سريع لفيروس كورونا الجامعة المصرية اليابانية - أرشيفية
كتب محمد صبحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت الجامعة المصرية اليابانية عن نجاح فريق بحثي بالجامعة في التوصل إلى نظام تشخيص لكورونا فيروس عن طريق عينة من لعاب الشخص المشتبه بإصابته. وقال الدكتور أحمد عبد الموجود، أستاذ الكيمياء الحيوية بمعهد العلوم الأساسية والتطبيقية بالجامعة المصرية اليابانية، فى بيان صادر عن الجامعة، إن طرق التشخيص السريعة لفيروس كورونا سوف تلعب دوراً كبيرا في تحديد المصابين الفعليين من المشتبه بهم، خاصة أنه مع تزايد الأعداد المصابة وعدم توافر عدد كافٍ من الاختبارات يتحتم على الباحثين والأطباء تطوير طرق بديلة تعتمد علي تقنيات مختلفة (سواء تلك التى تعتمد على المادة الوراثية للفيروس أو تلك التى تعتمد على وجود أجسام مضادة للفيروس في جسم الإنسان المصاب). 
 
وأوضح عبد الموحود أن طرق الكشف عن كورونا فيروس باستخدام اللعاب تعد أفضل من الطرق الأخرى، حيث إنها لا تستدعي أخذ عينة دم قد تكون مؤلمة للمريض، ويمكن عمل الاختبار في مكان تواجد المريض حيث لا تحتاج إرسالها إلى المعمل  وتكون النتائج سريعة جدا (إذ يمكن أن تستغرق خمس عشرة دقيقة) ويتميز هذا النوع من التشخيص  أيضاً بأنه لا يتطلب أية أجهزة حيث يتم معرفة نتيجة التحليل بواسطة المريض نفسه، حيث يقوم المريض بوضع عينة من لعابه علي مكان وضع العينة.
 
وأشار إلى أنه يجرى حالياً تصنيع الاختبار داخل الجامعة المصرية اليابانية بإمكاناتها الذاتية وخبرات باحثيها المتميزين، على أن يتم استيراد الأجسام المضادة لفيروس كورونا من إحدى الشركات العالمية، وهذه الأجسام المضادة سوف تكون كافية لعمل البحث والتطوير، بالإضافة إلى إنتاج عدة آلاف من الاختبارات بهدف توفيره بسعر بسيط وفي المتناول داخل معامل الجامعة المتقدمة والإستفادة من تقنية النانو وتقنية التصنيع الدقيق. 
 
وأكد استاذ الكيمياء أنه في النهاية على أن النتائج الموجبة تكون بظهور خطين أو ثلاث خطوط حمراء، والنتيجة السالبة تكون بظهور خط واحد أحمر، أما عدم وجود خطوط حمراء فهذا يعنى أن الاختبار تم بطريقة غير سليمة.

اخبار مصر

اخبار مصرية

اخبار اليوم

الجامعة المصرية اليابانية

كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

الرى: الاتفاق على عقد اجتماع الاثنين المقبل لتقييم مسار مفاوضات سد النهضة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

القاهرة تتصدر إصابات كورونا والبحر الأحمر ومطروح وجنوب سيناء الأقل بمعدل الإصابة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

وزارة الرى السودانية: تكليف السودان بإعداد مسودة وثيقة توافقية جديدة حول سد النهضة

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

تعافى أكبر مسنة 90 عامًا من كورونا بمستشفى قها للحجر الصحى.. صور

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: تعافى 11529 حالة من الإصابة بكورونا وخروجهم من المستشفيات العزل

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

الصحة: 12919 حالة تحولت نتائج عيناتهم من إيجابى لسلبى لفيروس كورونا

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

أعلى معدل إصابات ووفيات.. الصحة: 1677 مصابًا جديدًا بفيروس كورونا و62 وفاة

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

محافظة الإسكندرية: تعافى نائب المحافظ من فيروس كورونا وعودته للعمل غدا

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: من الصعب فتح الحضانات حاليا.. وصرف علاوة الـ14% بشكل تدريجى

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

وزيرة التضامن: 10 ملايين عامل غير مؤمن عليهم يمثلون اقتصادا موازيا فى مصر

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

بدء تنفيذ حظر التجول لليوم الـ81 على التوالى.. وانتشار شرطى فى الشوارع

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

الصناعة على رأس أولويات الدولة.. غدًا بـ"اليوم السابع"

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة