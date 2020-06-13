البلطى بـ30 جنيها والبورى بـ60.. أسعار الأسماك بمنافذ وزارة التموين

كتب ـ مدحت وهبة

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25% فى إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنتجات للشركات التابعة أول بأول وكذلك أيضا توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة .

"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بمنافذ وزارة التموين فى نقاط محددة .

1- سمك بلطى طازج كبير بسعر 32 جنيها للكيلو

2- سمك أسوان بلطى كبير 30 جنيهًا للكيلو وبلطى شبار أسوان 25 جنيه للكيلو

3-وبورى سوبر طازج 60 جنيها

4-وسبيط طازج بسعر 150 جنيها

5-ومكرونة مجمد خليجى 25 جنيهًا للكيلو

6-وماكريل هولندى مجمد 40 جنيها

7-وماكريل ياباني مجمد 30 وماكرونة نرويجي 27 جنيها

8-وسردين بسعر 17 جنيها للكيلو

9-وفيليه باسا أبيض 35 وفيليه باسا أحمر من 10 ـ 29 والرنجه من 32 الى 41 جنيها

11- وبلطى منظف مجمد 30 جنيها وبلطى مجمد كبير 30 جنيها.