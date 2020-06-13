البلطى بـ30 جنيها والبورى بـ60.. أسعار الأسماك بمنافذ وزارة التموين

تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25% فى إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنتجات للشركات التابعة أول بأول وكذلك أيضا توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة .
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بمنافذ وزارة التموين فى نقاط محددة .
1- سمك بلطى طازج كبير بسعر 32 جنيها للكيلو
2- سمك أسوان بلطى كبير 30 جنيهًا للكيلو وبلطى شبار أسوان 25 جنيه للكيلو
3-وبورى سوبر طازج 60 جنيها
4-وسبيط طازج بسعر 150 جنيها
5-ومكرونة مجمد خليجى 25 جنيهًا للكيلو
6-وماكريل هولندى مجمد 40 جنيها
7-وماكريل ياباني مجمد 30 وماكرونة نرويجي 27 جنيها
8-وسردين بسعر 17 جنيها للكيلو
9-وفيليه باسا أبيض 35 وفيليه باسا أحمر من 10 ـ 29 والرنجه من 32 الى 41 جنيها
11- وبلطى منظف مجمد 30 جنيها وبلطى مجمد كبير 30 جنيها.
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