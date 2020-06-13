اليوم السابع
Ads
السبت، 13 يونيو 2020 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

البلطى بـ30 جنيها والبورى بـ60.. أسعار الأسماك بمنافذ وزارة التموين

السبت، 13 يونيو 2020 12:39 م
البلطى بـ30 جنيها والبورى بـ60.. أسعار الأسماك بمنافذ وزارة التموين أسماء
كتب ـ مدحت وهبة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تطرح وزارة التموين والتجارة الداخلية كميات كبيرة من الأسماك الطازجة والمجمدة فى منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار مخفضة تتراوح من 20 الى 25% فى إطار الحرص على توفير منتجات البروتين للمواطنين وتخفيف العبء عنهم، حيث تقوم الوزارة بتوفير المنتجات للشركات التابعة أول بأول وكذلك أيضا توفير السلع الغذائية والخضراوات والفاكهة .
 
 
"اليوم السابع" ينشر تقريرا معلوماتيا عن أسعار الأسماك الطازجة والمجمدة بمنافذ وزارة التموين فى نقاط محددة .
 
1- سمك بلطى طازج كبير بسعر 32 جنيها للكيلو
2- سمك أسوان بلطى كبير 30 جنيهًا للكيلو وبلطى شبار أسوان 25 جنيه للكيلو
3-وبورى سوبر طازج 60 جنيها
4-وسبيط طازج بسعر 150 جنيها
5-ومكرونة مجمد خليجى 25 جنيهًا للكيلو
6-وماكريل هولندى مجمد 40 جنيها
7-وماكريل ياباني مجمد 30 وماكرونة نرويجي 27 جنيها
8-وسردين بسعر 17 جنيها للكيلو
9-وفيليه باسا أبيض 35 وفيليه باسا أحمر من 10 ـ 29 والرنجه من 32 الى 41 جنيها
11- وبلطى منظف مجمد 30 جنيها وبلطى مجمد كبير 30 جنيها.

اسعار الأسماك

وزارة التموين

اخبار مصر

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

شاهد.. أجمل جدارية تخطف القلوب.. أحمد المنسي حي ميتنسيش

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

الأهلى يغلق ملف الاجتهادات حول مستقبل فايلر ويؤكد الاتفاق مع المدرب السويسرى على التجديد موسمين.. اجتماعات الفيديو كونفراس تحسم الجدل.. خالد مرتجى يتولى ملف التجديد للخواجة.. والخطيب تحدث مع المدير الفنى 3 مرات

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

التصريح بدفن شاب انتحر نتيجة إصابته بكورونا بعد تعذر تشريح جثمانه

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

بعلامة النصر.. 125 متعافيا من كورونا يحتفلون بالخروج من مستشفيات الشرقية

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

ومن الحزن ما قتل .. وفاة شخص أثناء تشييع جنازة متوفى بكورونا فى المحلة

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

الداخلية تضبط 377 قضية احتكار سلع فى زمن كورونا

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

ضبط 4543 شخص خرقوا حظر التجوال و3361 سيارة مخالفة خلال 24 ساعة

مواجهات نارية فى السبت الكروى.. الإنتر يتحدى نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا.. برشلونة فى مهمة خاصة أمام مايوركا بالدورى الإسبانى.. مطاردة عنيفة بالدورى الألمانى.. وبشكتاش يفتتح مباريات الدورى التركى

مواجهات نارية فى السبت الكروى.. الإنتر يتحدى نابولى فى نصف نهائى كأس إيطاليا.. برشلونة فى مهمة خاصة أمام مايوركا بالدورى الإسبانى.. مطاردة عنيفة بالدورى الألمانى.. وبشكتاش يفتتح مباريات الدورى التركى

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

غدا انخفاض درجات الحرارة وأمطار خفيفة شمالا والعظمى بالقاهرة 34 درجة

اليوم السابع تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة

اليوم السابع تنفى تعيين إسلام بحيرى مسئولا للملف الدينى بالجريدة

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

بداية من غدا..حظر التجوال من 8 مساء لـ 4 صباحا وغلق المحال والمولات 6 مساء

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

انسى كورونا واستمتع بالسبت الكروى.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة