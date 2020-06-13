الانتهاء من رصف 27 طريق بالبحيرة بتكلفة 25 مليون جنيه

البحيرة - ناصر جودة

وجه اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة، القيادات التنفيذية، بالمتابعة المستمرة لمشروعات الخطة الاستثمارية التى تتم بالمدن والقرى على مستوى المحافظة، ومنها أعمال الرصف وتمهيد الطرق الغير مرصوفة، مشددا على سرعة إنهاء المشروعات التنموية والاستثمارية خلال برنامجها الزمنى المحدد .

وأضاف محافظ البحيرة، أن جميع مراكز المحافظة شهدت خلال الفترة الماضية، أعمال رصف وتمهيد ورفع كفاءة وصيانة للعديد من الطرق بها، كما أنه جارى الرصف وإدراج عدد من الطرق الاخرى، مشيرا إلى تقديم كل أوجه الدعم والاهتمام اللازم والمتابعة الدورية للتيسير على المواطنين وتلبية مطالبهم .

وفى هذا السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوحمص برئاسة سعد الله رشوان ، بمتابعة الأعمال والمراحل النهائية من مشروعات الرصف بالمدينة والقرى ، حيث تم إدراج 27 طريق بالخطة الاستثمارية 2019 / 2020 بإجمالى طول 24 كيلو متر بالمدينة والوحدات المحلية القروية والتى بلغت إجمالى تكلفتها حوالى 25 مليون جنيه .

كما أنه جارى عملية إحلال وتجديد طريق أبوحمص - أبو هواش بطول 12.5 كيلو متر وبعرض 8 متر وبإجمالى تكلفة 26 مليون جنيه بداية من التوسيلى حتى كوبرى عاشور تنفيذ مديرية الطرق .

يذكر أن الاستثمارات فى محافظة البحيرة ، بلغت 746 مليونا و732 ألف جنيه ، بالإضافة إلى 58 مليون جنيه تمويل ذاتى من المحافظة ، وذلك بزيادة 487 مليون جنيه عن استثمارات العام الماضى.

وأكد محافظ البحيرة انه تم التنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية المحلية لتنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية ووضع احتياجات المواطنين العاجلة والملحة موضع التنفيذ.