إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا تتعاقد مع أسترا زينيكا على لقاح ضد كورونا

رويترز

قال وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانتسا، اليوم السبت، إن إيطاليا وألمانيا وفرنسا وهولندا، وقعت عقدا مع شركة أسترا زينيكا للحصول على لقاح واق من فيروس كورونا المستجد، وقال الوزير فى منشور على فيس بوك، إن العقد ينص على الحصول على 400 مليون جرعة من اللقاح الذى جرى تطويره مع جامعة أوكسفورد ووصلت تجاربه إلى مرحلة متقدمة بالفعل ومن المتوقع الانتهاء منها فى الخريف.

وأضاف، أن الدفعة الأولى من الجرعات ستكون متاحة بحلول نهاية العام.

وتلقت المفوضية الأوروبية أمس الجمعة، تفويضا من حكومات الدول الأعضاء فى الاتحاد الأوروبى للتفاوض على عمليات شراء مسبقة للقاحات واعدة للوقاية من فيروس كورونا، وفقا لما ذكرة كبير مسؤولى الصحة فى التكتل، لكن لم يتضح إن كانت هناك أموال كافية لذلك.