إصلاح أعطال شبكة صرف صحى العريش بنطاق حى المساعيد

شمال سيناء - محمد حسين

أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء ، الانتهاء من إصلاح أعطال بشبكة صرف صحى العريش بنطاق حى المساعيد غرب المدينة .

وأوضح البيان ، أنه بالمرور، وبناء على ماسبق من شكوى المواطنين ، من وجود أعطال صرف صحى أمام عمارة 87 ، 89 ، تم إبلاغ الصرف الصحى لعمل اللازم نحو مشاكل الصرف داخل نطاق الحى ، وعليه تم إحضار النافورى الكبير للعمل بخط مطابق منطقة دوران شبرا ، وخط مطابق العمارات المذكورة .

وبالمرور ومتابعة أعمال الرصف بالحى ، جارى العمل بشارع دوران شبرا وشارع الإذاعة حتى رئاسة الحى ومازال العمل مستمر .

وتابع البيان أنه فى اطار وتطوير ميدان الرفاعى كلف رئيس مركز ومدينة العريش ماجد محمد احمد اسامه جبارة رئيس الحى لمتابعه الاعمال داخل الميدان ، حيث جارى رصف محيط وباركن ميدان الرفاعى احدى مشروعات جهاز تعمير سيناء .

وكان أعلن مجلس مدينة العريش بشمال سيناء اليوم تقديم تسهيلات للحصول على موافقة استكمال الواجهات لتوصيل المرافق.

وأوضح البيان ، بناءا على تعليمات ماجد محمد رئيس المدينة ، وفى إطار المساهمة فى تقديم الخدمة لأهالى العريش ، وتسهيلا على من يرغب فى التقديم على مرفق المياه والكهرباء ويرغب فى استكمال الواجهة ، يتقدم إلى رئاسة المجلس للحصول على تصريح بذلك ، ومن يخالف ذلك يعرض نفسه للمساله القانونية.

كما أعلن مجلس المدينة الانتهاء من تنفيذ حملة نظافة مكبرة تحت إشراف رؤساء الأحياء بقطاع غرب المدينة شملت الأحياء المساعيد والزهور الصفا تحت اشراف المهندس ياسر سمرى والمهندس شحتة محمد من شركه النظافه .

وتفقد ماجد محمد رئيس مركز ومدينة العريش سير العمل بحى الساحل وتم خلالها متابعه كافه الأعمال التى تتطلبها المرحلة الحالية استعداد لفصل الصيف ، ووجه بحصر الاحتياجات التى تتطلبها عملية تطوير الكورنيش فى إطار استعدادات مدينة العريش لاستقبال فصل الصيف لعام ٢٠٢٠ .

كما أعلن مجلس مدينة العريش انهاء مشكلة طفح صرف صحى بشارع الخدمه بجوار فندق قويدر بالتواصل مع مرفق المياه والصرف الصحى ، تم الدفع بمجموعة الإصلاح المتخصصين ومعهم المعدات اللازمة وقاموا بالاصلاح .

تصليح شبكة صرف صحى العريش

إصلاح شبكة الصرف الصحى

رصف الشوارع بحى المساعيد