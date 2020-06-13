بدوره، قال مدير صحة السليمانية صباح هورامي، إنه تم تسجيل وفاة رجلين (71 و57 عاما)، وسيدتين (75 و68 عاما) بفيروس كورونا، مضيفا أن 3 حالات منها في السليمانية والحالة الرابعة في قضاء "جمجمال".
وكان وزير الصحة العراقي الدكتور حسن التميمي قد صرح، في وقت سابق اليوم، بأن الوزارة ستتخذ إجراءات وقائية مشددة خلال حظر التجوال الجزئي للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.