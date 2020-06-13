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إصابة مدير إحدى مستشفيات العزل بالشرقية بفيروس كورونا

السبت، 13 يونيو 2020 07:51 م
إصابة مدير إحدى مستشفيات العزل بالشرقية بفيروس كورونا إصابة مدير مستشفى العزل بالشرقية بفيروس كورونا
الشرقية-إيمان مهنى

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أكد الدكتور حازم مباشر مدير مقر مستشفى العزل لعلاج مرضى فيروس كورونا والكائن بقرية شيبة بالشرقية، إصابته بالفيروس خلال قيامه بعمله، وأضاف : إصابتى هى شرف وتاج على رأسى، خلال الفترة الماضية وهى شهرين من بداية عمل مستشفى العزل، نجحت برفقة زملائى و قيادات المديرية بالوصول بنسب شفاء أكثر من 200 مريض، لافتا إلى أنه تلك الفترة كان بعيدا عن بيته و أهله، وأن ذلك أقل واجب يقدمه لبلده.

فى سياق متصل، أعلن الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، خروج 125 حالة شفاء جديدة بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19 "، من مستشفيات العزل بالمحافظة، حيث ارتسمت الفرحة على وجوه المتعافين و التقطوا صورا تذكارية مع الاطقم الطبية رافعين علامة النصر ابتهاجا بشفاءهم .

وأوضحت مديرية الصحة، انه خرج 37 حالة للمرة الأولى من مستشفى منيا القمح المركزي، و 4 من مستشفى أولاد صقر المركزي، و 4 من مستشفى مشتول السوق المركزي، و2 من مستشفى الصالحية الجديدة المركزي، و 16 من مستشفى العزل بالزقازيق، وحالة من مستشفى الصدر بالزقازيق، و 45 من مستشفى السعديين المركزي، و 11من مستشفى بلبيس المركزي، و 5 من مستشفى كفر صقر المركزي، ليصل بذلك إجمالى عدد حالات الشفاء إلى 432 حالة بالمحافظة حتى الآن منهم 170 حالة بعزل الزقازيق، 29 حالات بالصدر، 26 بعزل فاقوس، 6 بحميات الزقازيق، 2 بحميات فاقوس، 14 بمستشفى حميات سنجها بكفر صقر، 7 بمستشفى الإبراهيمية، 67 بمستشفى السعديين، 28 بمستشفى ههيا، وحالة بمستشفى الصوفية المركزي، 34 بمستشفى بلبيس، وحالة بمستشفى أبو كبير، و 3 بمستشفى أولاد صقر المركزي، و 4 بمستشفى مشتول السوق المركزي، و 2 بمستشفى الصالحية الجديدة المركزي، و 37 بمستشفى منيا القمح المركزي.

وأوضح وكيل الوزارة أن هذه الحالات تحولت نتائج الفحوصات المعملية لهم من إيجابية إلى سلبية، وبعد خضوعهم لبروتوكولات العلاج المقررة من قبل وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية، وتقديم كافة أوجه الرعاية الطبية لهم بهذه المستشفيات، مضيفاً بأنه تم التنبيه عليهم بإستكمال فترة العزل بالمنزل، والتأكيد على إتباع كافة الإجراءات الوقائية المنزلية.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفى عام و مركزى بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم الخريطة التفاعلية لأسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

 

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