اليوم السابع
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إصابة طبيب بمستشفى السنبلاوين بكورونا ونقله للحجر الصحى بتمى الأمديد

السبت، 13 يونيو 2020 08:33 م
إصابة طبيب بمستشفى السنبلاوين بكورونا ونقله للحجر الصحى بتمى الأمديد فحص كورونا-ارشيفية
الدقهلية شريف الديب

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كشف مصدر طبى، أن نتائج التحاليل كشفت إصابة طبيب بمستشفى السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، إيجابية الإصابة بفيروس كورونا المستجد، وجارى نقله الى مستشفى العزل بتمى الامديد.

وتابع المصدر الطبى لـ"اليوم السابع" أنه ظهرت الاعراض على الطبيب ع ا جراح، منذ عدة أيام وتم احتجازه داخل العناية المركزة بمستشفى السنبلاوين، وبعد اجراء مسحة له أكدت إيجابية الاصابة.

كما كشفت إدارة الطب الوقائى بالدقهلية، عن ظهور ثلاثة حالات بشارع الثانوية بمدينة المنصورة، وحالة أخرى بشارع الجلاء، وتم اتخاذ الإجراءات الصحية، لهم

يذكر بأن أعلن الدكتور سعد مكى وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن خروج 30 حالة من مصابى فيروس كورونا، من مستشفى العزل الصحى بتمى الامديد، وذلك بعد تحسن حالتهم الصحية، وتم السماح لهم بالخروج

واشار مكى إلى أن نتيجة المسحات الأخيرة، أظهرت تحول نتائجهم من الايجابية إلى سلبية،

وقد أشاد المتعافون قبل خروجهم بالخدمه الطبيه المقدمه من قبل الاطقم الطبية، وقدموا شكرهم للأطقم الطبية التى قامت بعلاجهم حتى من الله عليهم بالشفاء، واحتفل المتعافون مع الفريق الطبى بخبر سلبية النتائج وخروجهم من المستشفي.

يذكر بأن عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، بعد ظهر اليوم اجتماعا مع مديرى الإدارات والمستشفيات لتناول سبل تعظيم الاستفادة من الإمكانيات المتاحة فى التعامل مع أزمة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين.

وأكد محافظ الدقهلية على ضرورة حسن استقبال المرضى والمترددين باعتبارها من أهم مراحل العلاج وترسم صورة ايجابية عن المؤسسة مشيرا إلى أن الدقهلية عاصمة الطب ونتمنى أن تظل هكذا دائما.

 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

مستشفي الحجر الصحي

إصابة طبيب بفيروس كورونا

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