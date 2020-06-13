إزالة الحواجز وإعادة الحركة المرورية للشوارع المغلقة بكفر الشيخ.. صور

كفرالشيخ محمد سليمان

تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، اليوم السبت، بالتنسيق مع وزارة الداخلية ومديرية الأمن، برئاسة اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية مدير أمن كفرالشيخ، فتح الشوارع المحيطة بديوان عام المحافظة، والمؤدي إلى مدرسة الزراعة حتي مسجد المحافظة، بالإضافة إلي شارع الجهاز المركزي بدايةً من أمام مقر مديرية المساحة حتي مديرية التنظيم والإدارة، وذلك بمعدات وحدة التدخل السريع، ومجلس المدينة، وإدارة الحماية المدنية، لتحقيق مرونة وسيولة الحركة المرورية للمواطنين، وأصحاب المركبات.

وأشاد محافظ كفرالشيخ، بدور الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة بالمحافظة، وجهودهم المبذولة في المتابعة الدورية والمستمرة، لتنفيذ قرارات رئيس مجلس الوزراء، لغلق المحال التجارية، وحظر التجوال الليلي، وتطبيق القانون، حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين، وذلك في إطار الإجراءات الإحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام بالمحافظة، واللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، وهشام فتحي، مدير جهاز النظافة ووحدة التدخل السريع.