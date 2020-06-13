اليوم السابع
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إجراءات مكثفة بتعليم سوهاج لاستقبال امتحانات الثانوية العامة داخل 83 لجنة

السبت، 13 يونيو 2020 04:06 م
إجراءات مكثفة بتعليم سوهاج لاستقبال امتحانات الثانوية العامة داخل 83 لجنة مديرية التربية والتعليم بسوهاج
سوهاج - محمود مقبول

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أكدت مديرية التربية والتعليم بسوهاج، أنها أتمت كافة استعداداتها لامتحانات الثانوية العامة، المقرر انطلاقها يوم 21 يونيو الجارى، وفق توجيهات اللواء طارق الفقى، محافظ سوهاج، وتعليمات الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، صرح بذلك ماهر عبدالخالق وكيل وزارة التربية والتعليم.

وأضاف عبد الخالق، أن عدد الطلاب المتقدمين لأداء الامتحان هذا العام يبلغ 26039 طالب وطالبة موزعين على 83 لجنة رئيسية، بحيث لا يزيد عدد الطلاب داخل كل غرفه أمتحان على 14 طالبا، وفقًا للتعليمات الوزارية.

وأشار عبدالخالق، إلى أن اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، شدد على ضرورة تضافر كافة الجهود مع وجود تنسيق تام بين جميع الجهات بالمحافظة من أجل تأمين أعمال الامتحانات بجميع اللجان، والحفاظ على صحة وسلامة وأمن الطلاب والعاملين باللجان أثناء انعقاد الامتحانات فى ظل جائحة كورونا التى تتعرض لها البلاد.

وأكد تفعيل بروتوكول التعاون مع مديرية أمن سوهاج، والمستشار العسكرى للمحافظة لتأمين مقر مركز توزيع الأسئلة وتجميع أوراق إجابة امتحانات الثانوية العامة وتأمين مقار اللجان وخطوط سير سيارات توزيع الأسئلة يوميا والتأكيد على تواجد الحراسة الأمنية الليلية بمقار اللجان والمرور الليلى على كافة اللجان، وتفعيل بروتوكول التعاون مع مديرية الصحة بسوهاج، واتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد، مع ضرورة مرور مسئول من مديرية الصحة على جميع اللجان، قبل الامتحانات، بالتنسيق مع كل مدير إدارة تعليمية، للتأكد من اتباع كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية فى كل لجنة حرصًا على سلامة الطلاب والعاملين باللجان وتوفير مسؤول طبى بكل لجنة للتعامل مع الحالات الطارئة.

وأوضح عبدالخالق، أنه أصدر تعليماته المشددة لمديرى الإدارات التعليمية بضرورة توفير كافة سبل الأمن والأمان والراحة لجميع الطلاب أثناء انعقاد اللجان سواء داخل اللجنة أو خارجها مشددا على اتباع كافة الاجراءات الاحترازية والوقائية المتبعة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد والتأكد من عوامل الأمن والسلامة والإعدادات اللوجستية بكل اللجان من حيث صلاحية مرافق اللجان وسلامة الأبواب والشبابيك والمقاعد ودورات المياه وتوافر أدوات النظافة العامة باللجان والمقرات.

ولفت إلى أن الوزارة وفرت بوابات التعقيم لكل اللجان وكذلك الكمامات والقفازات الطبية وأكياس للأحذية لكل الطلاب والعاملين باللجان، مشيرا إلى أن عملية تعقيم اللجان واستراحات الملاحظين ستكون يومية قبل وبعد الامتحان بالتعاون مع الأجهزة المعنية بالمحافظة.

وفى نهاية تصريحاته طمأن عبد الخالق جميع الطلاب وأولياء الأمور، أنه سيتم تحقيق أعلى درجات الحماية والوقاية للطلاب أثناء الامتحانات بما يضمن انتظام سير عملية الامتحان مع اتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب والمعلمين والقائمين بأعمال المراقبة والنظام والتأمين خلال فترة انعقاد الامتحانات.


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