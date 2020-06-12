اليوم السابع
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وزارة الداخلية الأفغانية: مقتل 4 وإصابة كثيرين بانفجار بمسجد في كابول

الجمعة، 12 يونيو 2020 11:18 ص
وزارة الداخلية الأفغانية: مقتل 4 وإصابة كثيرين بانفجار بمسجد في كابول انفجار فى كابول - أرشيفية
رويترز

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نقلت وكالة رويترز عن بيان لوزارة الداخلية الأفغانية، إفاد بمقتل 4 وإصابة كثيرين في انفجار بمسجد في كابول.

 

وقالت وزارة الداخلية الأفغانية، اليوم الجمعة، إن انفجارا في مسجد في كابول أثناء صلاة الجمعة أدى إلى مقتل أربعة أشخاص على الأقل وإصابة كثيرين.

وذكر بيان لوزارة الداخلية "انفجرت عبوات داخل مسجد شير شاه صوري أثناء صلاة الجمعة" مضيفا أن إمام المسجد الواقع في غرب كابول من بين القتلى.

ولم تعلن أي جماعة مسؤوليتها عن الهجوم.

وكشفت وسائل إعلام محلية أفغانية، الخميس، عن مقتل 4أشخاص وإصابة 6 آخرين في انفجار بأحد المساجد غربي كابول، مشيرة إلى أن الانفجار وقع فى  مسجد "شير شاه سوري" بمنطقة كارت إي شار غرب العاصمة، كما نقلت عن الشرطة الأفغانية أن 4 أشخاص قتلوا وأصيب ستة آخرون في الانفجار.

 

 

 


كابول

اانفجار

افغانستان

وزارة الداخلية الافغانية

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