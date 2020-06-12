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"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان

الجمعة، 12 يونيو 2020 06:30 ص
"هيئة الانتخابات":6 أيام حد أقصى لإعلان النتائج من تاريخ استلام أوراق اللجان الجلسة العامة
كتبت : نورا فخرى

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أقرت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، التعديلات المقدمة من ائتلاف دعم مصر على قانون الهيئة الوطنية للانتخابات الصادر برقم 198 لسنه 2017، والتي تفيد بأن تعلن الهيئة الوطنية للانتخابات نتائج الاستفتاءات والانتخابات خلال 5 أيام من تاريخ استلامها سائر أوراق اللجان العامة مضافاً إليها يوماً واحد في حال التقدم بتظلمات، لتكون جملة الميعاد المحدد لإعلان النتائج هي 6 أيام من تاريخ استلام الهيئة لسائر أوراق اللجان العامة.
 
وتنص المادة المٌعدلة 11 في فقرتها الأولى علي أن "يٌعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والأنتخابات علي مستوي الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويُضاف إلي هذه المادة يوماً واحدأً إذا قدمت تظلمات إلي الهيئة.
 
ويأتي ذلك بدلأً من النص الحالي بالقانون رقم 198 لسنه 2017،  حيث كانت المدة التي تضاف في حاله التقدم بتظلمات 3 أيام، بهدف إضفاء مزيد من السرعة علي سير عملية الأنتخابات أو الاستفتاء بحسب الأحوال وعدم إطاله أمدها.
 
ومن المتوقع أن تشهد الجلسات العامة لمجلس النواب المرتقبة مناقشة مشروع قانون مقدما من النائب عبد الهادي القصبي وأكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس، بشأن إصدار قانون مجلس الشيوخ،  وأخر بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم مباشرة الحقوق السياسية رقم 45 لسنة 2014، وقانون مجلس النواب رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 198 لسنة 2017 بشأن الهيئة الوطنية للانتخابات، في ضوء تقرير لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية. 
 

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