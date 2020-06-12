هاشتاج ‏Egypt Nile Rights‏ يتصدر تريند تويتر.. ومغردون: نهر النيل من حق مصر‏

تصدر هاشتاج EgyptNileRights قائمة التريندات الأكثر تداولا على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" في مصر خلال الساعات القليلة الماضية، بعدما دشنت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، اليوم الجمعة، مبادرة للدفاع عن حقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل.
تريند تويتر
وتفاعل الآلاف مع رواد موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مع الهاشتاج الذي أطلقته وزارة الهجرة اليوم، مؤكدين أن مياه نهر النيل من حق المصريين، مشيرين إلى أن نهر النيل ينتمي إلى جميع دول حوض النيل، ويجب تحديد الحقوق كافة بشكل جماعي من قبل الدول المعنية، مشددين على أهمية حل أزمة سد النهضة بطريقة ثلاثية تشمل مصر وإثيوبيا والسودان.
وعلق حساب يحمل اسم مستعار "الآثار المصرية" على الهاشتاج قائلا باللغة الإنجليزية :" في مصر القديمة، كان يوفر نهر النيل للمصريين موارد مثل الماء، كما يوفر الحماية للمصريين من أي غزاة.. نهر النيل حق لـ 110 مليون مصري".
فيما قال مصطفى اللبنان – أحد مستخدمي تويتر – خلال تفاعله مع الهاشتاج :"ينتمي نهر النيل إلى جميع دول حوض النيل، ويجب تحديد جميع حقوقنا بشكل جماعي من قبل جميع الدول المعنية.. يجب حل مسألة سد النهضة الإثيوبي بطريقة ثلاثية تشمل مصر وإثيوبيا والسودان".
بينما قال آخر :" إثيوبيا تهدد حياة 110 مليون شخص عمدا، لا يبدو أنها تظهر أي نوع من الشراكة...مصر قوية بما يكفي للدفاع عن حقوقها بأي ثمن. لكننا نفضل دائمًا الهدوء والتضامن والتفكير".
وفي وقت سابق، قالت وزارة الهجرة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم :"نهر النيل لكل شعوب النيل، وحقوقنا كلنا لازم تتحدد من جانب كل الدول المعنية، وأزمة سد النهضة لازم حلها يكون بالتوافق بين مصر، وإثيوبيا، والسودان".
وأضافت وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج أن "دورنا كمصريين إننا نكتب ونأكد على ده، كلنا على الهاشتاج EgyptNileRights والمصريين في الخارج أطلقوا مبادرة للدفاع عن حق مصر في مياه النيل"، مطالبة المواطنين بالتوقيع على المبادرة من خلال موقع change.org".
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