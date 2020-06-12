اليوم السابع
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الجمعة، 12 يونيو 2020 07:27 ص
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ننشر أسعار الخضراوات والفواكه بمنافذ شركات المجمعات الاستهلاكية

الجمعة، 12 يونيو 2020 07:00 ص
ننشر أسعار الخضراوات والفواكه بمنافذ شركات المجمعات الاستهلاكية خضروات وفاكهة
كتب مدحت وهبة

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تطرح شركات المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
وينشر "اليوم السابع" قائمة بأسعار الخضراوات والفاكهة اليوم الأربعاء بمجمعات الأهرام الاستهلاكية، وجاءت كالتالى:
 
-الطماطم بسعر 4.5 جنيهات للكيلو والبطاطس بـ 3.5 جنيهات والبصل بـ 4.5 جنيه.
 
- الكوسة بـ 6 للكيلو والجزر بـ 5.5 جنيه والخيار بـ 6 .
 
-الباذنجان الرومى بـ 8 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 6 جنيهات.
 
- الفلفل البلدى بـ 5 للكيلو والليمون 29 جنيها.
 
الباميا الخضراء 20 جنيها
 
- الفاصوليا الخضراء بـ 11 للكيلو جرام.
 
- البرتقال البلدى 9.5 جنيه
 
- التفاح الجرين 34 والتفاح البلدى 10 جنيهات
 
برقوق من 17 الى 26 جنيها
 
- خوخ سكرى 11 جنيها
 
- كانتلوب 6 جنيهات
 
- بطيخ 5 جنيها
 
- الموز المستورد 25 جنيها
 
- عنب من 12 الى 15 جنيها

التموين

المجمعات الاستهلاكية

اسعار الخضراوات والفاكهة

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