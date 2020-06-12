نقابة العلوم الصحية بالشرقية: وفاة عضوين وإصابة 6 بكورونامنذ ظهور الفيروس

الشرقية - إيمان مهنى

أكد جمال السيد نقيب الشرقية لنقابة العلوم الصحية، أن عدد الأعضاء الذين توفوا نيجة إصاتهم بفيروس كورونا خلال تأدية عملهم ومواجهة الفيروس منذ ظهوره، اثنين هما الدكتور محمود عرنوس مدير التفتيش المعملي بإدارة الأمراض المتوطنه بمديرية الصحة، وبهاء همام فني أشعة بمستشفي الزقازيق الجامعي.

وأضاف نقيب الشرقية لنقابة العلوم الصحية لـ " اليوم السابع "، أن مصابين بلغ عددهم 6 أعضاء، منهم 3 بالمعامل واثنين بالأشعة ومراقب صحي، لافتا أن الأعداد من الإصابات بين الأعضاء فى زيادة، إلا أن ذلك لم يحبط من الروح المعنوية للأطقم الطبية ويؤدون دورهم لإنقاذ أرواح المواطنين ومجابهة انتشار الفيروس حتي علي حساب أرواحهم.

كانت وزارة الصحة، قد خصصت 25 مستشفي عام ومركزي بمحافظة الشرقية، لاستقبال جميع الحالات المشتبه إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، ضمن تحديث تطبيق "صحة مصر" الذى يضم خريطة أسماء وعناوين المستشفيات التى خصصتها الوزارة.

وهي "مستشفى الزقازيق العام، مستشفى الأحرار، مستشفى المبرة ـ الهيئة العامة للتأمين الصحي، مستشفى صدر الزقازيق، مستشفى حميات الزقازيق، مستشفي حميات فاقوس، مستشفي بلبيس العام، مستشفى فاقوس العام، مستشفى القنايات المركزي، مستشفي ههيا المركزي، مستشفي ابو كبير المركزي، مستشفي منيا القمح المركزي، مستشفي ديرب نجم المركزي، مستشفي أبوحماد المركزي،مستشفي كفر صقر المركزي، مستشفي الصالحية المركزي، مستشفي مشتول السوق المركزي، مستشفي القرين المركزي، مستشفي الحسينية المركزي مستشفي السعيدين المركزي، مستشفي الزوامل المركزي، مستشفي تل راك المركزي، ومستشفي الصوفية المركزي.